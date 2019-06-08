"Це 100% він!" Зірка "Гри престолів" розкрила правду про епічний ляп з кавою в серіалі

Британська актриса Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк в серіалі "Гра престолів", розкрила правду про кіноляп зі склянкою кави в кадрі четвертої серії.

В інтерв'ю на шоу Конана О'Брайена вона заявила, що Емілія Кларк (Дейенеріс Таргаріен), як і вона сама, не винні в цій ситуації, а чашку залишив Кіт Герінґтон (Джон) (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Софі Тернер на шоу О'Брайена Кадр з відео

"Там сидів Кіт. Спочатку я подумала, що це Емілія. Кіт лінивий, я думаю, що саме він це зробив. Це 100% був Кит", – заявила вона.

Ляп з кавою в "Грі престолів"

Тернер пожартувала, що про каву останнім часом чує більше, ніж про самий фінал, який шанувальники сприйняли не дуже добре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати випадково помітили чашку кави на столі в четвертій серії "Гри престолів". Відразу рознеслося багато мемів і припущень. Зокрема, шанувальники припускали, що саме Тернер залишила чашку, тому що раніше її неодноразово помічали з подібною кавою на знімальному майданчику.

Спочатку всі думали, що це Starbucks, але пізніше з'ясувалося, що в Ірландії, де відбувалися зйомки, немає цієї кав'ярні. Представники HBO теж не залишилися осторонь і пожартували, що вони у відмінній формі, раз це найгірше, що помітили фанати.

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