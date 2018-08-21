"Це насмішка!" Трейлер до фільму "Кримський міст" розбомбили в мережі

У Росії зняли фільм-комедію про Кримський міст, трейлер до якого вже опублікований в мережі. Користувачі буквально рознесли ролик, назвавши кінороботу "насмішкою" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Картина вийде на екрани в РФ 1 листопада 2018 року. Режисером виступив Тигран Кеосаян, а автором сценарію стрічки є Маргарита Симоньян. Трейлер опублікований на YouTube.

"У центрі сюжету - велике будівництво моста в Керченській протоці і життя навколо нього. Це історії приїжджих будівельників і місцевих жителів, для яких Керч і Тамань стали спільним домом", - розповіли розробники фільму.

Кримський міст. Зроблено з любов'ю (кадр з трейлера) YouTube

Відзначається, що зйомки фільму проходили в акваторії Керченської протоки та на острові Тузла в умовах реального будівництва.

Незважаючи на активну розкрутку кінострічки, а також інтригуючі описи фільму, користувачі мережі, які переглянули трейлер, були ошелешен роликом. Вони жорстко розкритикували картину, назвавши її "дешевизною", "насмішкою над д*білами", а також відзначили, що в фільмі немає ні сценарію, ні акторської гри, ні жартів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський артист і улюблений актор президента РФ Володимира Путіна Олексій Панін різко висловився з приводу витрати грошей на будівництво Кримського моста.