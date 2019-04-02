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Повернення Старка та остання битва: з'явився новий трейлер "Месники. Фінал"

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Кіностудія Marvel представила новий трейлер супергеройського фільму "Месники: Фінал", прем'єра якого в Україні призначена на 2 травня.

У ролику показали повернення Тоні Старка на Землю та возз'єднання його з коханою Пеппер Поттс і командою (щоб подивитися відео в оригіналі і російською мовою, проскрольте до кінця сторінки).

"Головне не те, що ми втратили, а що зуміли зберегти. Ми ж Месники. Треба закінчити розпочате", – говорить закадровий голос Залізної людини, яка зустріла Пеппер.

Повернення Старка та остання битва: з'явився новий трейлер "Месники. Фінал"
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Герої готуються до останньої битви. В кінці ролика з'являється Танос із фразою: "Не змогли змиритися з поразкою? І куди вас це привело? Знову до мене".

Трейлер в оригіналі

Трейлер російською мовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали перший повноцінний трейлер, в якому з'явилася Капітан Марвел. Вона возз'єднається з Месниками, щоб боротися з Таносом.

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Месникикінотрейлер
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