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Фінал трилогії: з'явився перший тизер саги "Зоряні війни"

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Студія Disney представила перший тизер до дев'ятого епізоду легендарної фантастичної саги "Зоряні війни", який стане фіналом нової трилогії сіквелів.

Фільм отримав назву "Сходження Скайуокера" (The Rise Of Swywalker) і вийде в світовий прокат у грудні 2019 рік (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

У тизері показали, як Рей (у виконанні Дейзі Рідлі) біжить пустелею зі світловим мечем. Крім того, в кадрі з'явилася принцеса Лея, (яку грала покійна Керрі Фішер) і багато інших.

Фінал трилогії: з'явився перший тизер саги "Зоряні війни"

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Також з'явився Лендо Калріссіан (Біллі Ді Вільямс), який знімався в оригінальній трилогії. А за кадром залишили таємничий сміх Імператора Палпатіна, який повинен був загинути в VI епізоді.

Режисером і сценаристом картини виступив Джей Джей Абрамс. Головні ролі виконали Дейзі Рідлі (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Оскар Айзек (По Демерон) і Джон Бойега (Фінн).

Тизер англійською

Тизер російською

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Marvel випустила новий трейлер картини "Месники".

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фільмтрейлерЗоряні війни
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