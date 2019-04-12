Фінал трилогії: з'явився перший тизер саги "Зоряні війни"

Студія Disney представила перший тизер до дев'ятого епізоду легендарної фантастичної саги "Зоряні війни", який стане фіналом нової трилогії сіквелів.

Фільм отримав назву "Сходження Скайуокера" (The Rise Of Swywalker) і вийде в світовий прокат у грудні 2019 рік (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

У тизері показали, як Рей (у виконанні Дейзі Рідлі) біжить пустелею зі світловим мечем. Крім того, в кадрі з'явилася принцеса Лея, (яку грала покійна Керрі Фішер) і багато інших.

Також з'явився Лендо Калріссіан (Біллі Ді Вільямс), який знімався в оригінальній трилогії. А за кадром залишили таємничий сміх Імператора Палпатіна, який повинен був загинути в VI епізоді.

Режисером і сценаристом картини виступив Джей Джей Абрамс. Головні ролі виконали Дейзі Рідлі (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Оскар Айзек (По Демерон) і Джон Бойега (Фінн).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Marvel випустила новий трейлер картини "Месники".

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