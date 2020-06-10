Топ-5 серіалів, які шукають у мережі: про що вони. Трейлери

Перегляд серіалів – відмінна ідея для безпечного проведення часу, залишаючись вдома на карантині.

OBOZREVATEL пропонує подивитися трейлери серіалів, які найчастіше шукають в мережі українські телеглядачі.

Інша

Країна Україна

Жанр: Триллер, мелодрама

Молода дівчина Уляна випадково стає свідком вбивства і вирішує сховатися від бандитів, виїхавши до своєї сестру-близнючки Лери, з якої давно не спілкувалася. Приїхавши, з'ясовує, що сестра щойно загинула, а все оточення Лери – чоловік, друзі і колеги – приймають тепер Уляну за її сестру.

Війна світів

Країна: Великобританія

Жанр: Фантастика, драма

На Землю нападають прибульці і за кілька годин винищують практично всіх людей. Тим, кому вдалося вціліти, доведеться об'єднатися і боротися з невідомим ворогом, оскільки він не планує нікого залишати в живих.

Філін

Країна Україна

Жанр: Детектив

Новостворений відділ поліції займається розслідуванням заплутаних справ за допомогою інноваційної технології – комп'ютерної програми під назвою "Філін", що не всім довподоби.

Проти течії

Країна Україна

Жанр: Мелодрама

Міла Єгорова влаштовується на роботу до модного яхт-клубу заради порятунку репутації його таємничого власника Руслана. Між людьми виникає сильне тяжіння, яке набуває небезпечних обертів.

Я можу знищити тебе

Країна: США, Великобританія

Жанр: Драма

Арабелла – молода дівчина, яка веде світське життя у Лондоні і пише свою першу книгу, де планує озвучити думки свого покоління. Але одного разу в клубі їй підсипають до напою наркотик, і Арабелла стає жертвою насильства. Її життя змінюється безповоротно.

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