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25 грудня • оновлено в 09:07
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"Тіло почало тремтіти": Джекі Чан ледь не загинув на зйомках

2.2т
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Китайський і американський актор, сценарист Джекі Чан ледь не загинув на зйомках фільму "Авангард".

За даними The Straits Times, легендарний трюкач під час стрілянини в море зачепився за камінь і почав тонути, але його вчасно врятували.

"Раптово я відчув себе наляканим, і моє тіло почало тремтіти. Я міг так легко померти", – згадав Джекі Чан.

Джекі Чан ледь не загинув на зйомках

Джекі Чан ледь не загинув на зйомках

Кадр з фільму "Авангард"

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За його словами, на допомогу прийшли колеги на знімальному майданчику, які витягли актора з води. Те, що сталося, налякало всю знімальну групу.

Режисер фільму Стенлі Тун від пережитого навіть розплакався. Проте, актор спокійно продовжив участь в зйомках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня Джекі Чан відсвяткував 65-й день народження. За роки кар'єри він зіграв понад 100 ролей, зарекомендував себе як майстерний сценарист, каскадер, постановник трюків і бойових сцен.

Його ім'я чотири рази потрапляло до Книги рекордів Гіннесса. Як з роками змінився актор, можна дізнатися за посиланням.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Джекі Чан
Теги
кіно шоу-бизнес
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