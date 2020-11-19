"Теорема Піфагора": про що серіал і де його дивитися
На телеканалі "Росія 1" 16 листопада відбулася прем'єра серіалу "Теорема Піфагора", режисером якого є Олександр Баранов.
Про що картина і які знамениті актори в ній знімаються – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскролльте до кінця сторінки).
Головну героїню успішного психолога Ірину грає Марія Куликова. Вона з відзнакою закінчила університет і тепер у неї багато пацієнтів, яким вона допомагає.
Сім'я Ірини – зразкова. Її чоловік Сергій (Єгор Бєроєв) має прибутковий бізнес, а дочка Ксенія (Уляна Куликова) вчиться в школі на відмінно.
Але їх життя різко йде шкереберть, коли з'являється провінційна дівчина без освіти Альона (Олександра Власова). У неї є мати, яка допомагає доньці зруйнувати шлюб Сергія і завоювати його серце.
Марія Куликова – Ірина;
Єгор Бєроєв – Сергій;
Олександра Власова – Альона;
Ніна Усатова;
Олександр Ратніков;
Уляна Куликова;
Альона Коломина – Жанна;
Мая Горбань;
Валерій Сторожик;
Олена Мельникова;
Сергій Колесников;
Олександр Нікітін;
Юлія Полинська;
Микита Абдулов – Фролов;
Марина Денисова – Натка;
Валентина Муравська – Марина;
Ольга Дегтярьова – пацієнтка;
Леонід Ардо – лікар швидкої допомоги;
Вадим Руденко – експерт-криміналіст;
Альберт Бартош – лікар;
Анна Чепенко – Настя.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відбулася прем'єра 4-серійної мелодрами "Продається будинок з собакою".