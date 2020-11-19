'Теорема Піфагора': про що серіал і де його дивитися

На телеканалі "Росія 1" 16 листопада відбулася прем'єра серіалу "Теорема Піфагора", режисером якого є Олександр Баранов.

Про що картина і які знамениті актори в ній знімаються – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскролльте до кінця сторінки).

Головну героїню успішного психолога Ірину грає Марія Куликова. Вона з відзнакою закінчила університет і тепер у неї багато пацієнтів, яким вона допомагає.

Сім'я Ірини – зразкова. Її чоловік Сергій (Єгор Бєроєв) має прибутковий бізнес, а дочка Ксенія (Уляна Куликова) вчиться в школі на відмінно.

Але їх життя різко йде шкереберть, коли з'являється провінційна дівчина без освіти Альона (Олександра Власова). У неї є мати, яка допомагає доньці зруйнувати шлюб Сергія і завоювати його серце.

Марія Куликова – Ірина;

Єгор Бєроєв – Сергій;

Олександра Власова – Альона;

Ніна Усатова;

Олександр Ратніков;

Уляна Куликова;

Альона Коломина – Жанна;

Мая Горбань;

Валерій Сторожик;

Олена Мельникова;

Сергій Колесников;

Олександр Нікітін;

Юлія Полинська;

Микита Абдулов – Фролов;

Марина Денисова – Натка;

Валентина Муравська – Марина;

Ольга Дегтярьова – пацієнтка;

Леонід Ардо – лікар швидкої допомоги;

Вадим Руденко – експерт-криміналіст;

Альберт Бартош – лікар;

Анна Чепенко – Настя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відбулася прем'єра 4-серійної мелодрами "Продається будинок з собакою".