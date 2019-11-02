Тарантіна помер: всі подробиці

Помер популярний американський актор Брайан Тарантіна, йому було 60 років.

Артиста знайшли мертвим у своїй квартирі на Манхеттені рано вранці в суботу, 2 жовтня, передає Metro.co.uk з посиланням на поліцію Нью-Йорка.

За даними ЗМІ, медики виявили "білу порошкоподібну речовину біля його тіла, яка імовірно є наркотиком", однак це не було підтверджено.

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Очікується, що буде проведено розтин, після чого встановлять офіційну причину смерті Тарантіна.

Брайан знявся в багатьох фільмах, серед яких: "Закон Зари", "Драбина", "Чорний список", "В поле зору", "Дядя Бак", "Літо Сема", "Лицар і день", "Хороша дружина", "Грань", "Місто привидів", "Новий Амстердам" та багато інших.

Брайан Тарантіна WireImage

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