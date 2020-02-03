"Свати-7": з'явилися новини про продовження скандального серіалу Зеленського

У Білорусі почалися зйомки сьомого сезону українського серіалу "Свати".
Як повідомило видання "Комсомольская правда", знімальний процес стартував 28 січня в будинку Віктора та Світлани Празецкіх в Дулічах — за сюжетом, цей будинок належить Івану Будько та Валюсі. Тут же зйомки проходили в серпні 2017 року.
"На зйомки в наш будинок з акторів приїхали тільки Федір Добронравов і Тетяна Кравченко. Але сама знімальна група ледве поміщається в будинку", — розповідає Світлана Празецька.
За її словами, за два роки в будинку поміняли стару кухню, і сценаристам довелося переписати сценарій під нові меблі.
Лютневі зйомки триватимуть ще кілька днів в лютому, а після продовжаться тільки в травні.
Як раніше писав OBOZREVATEL :
У листопаді 2017 Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) в "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.
Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.
У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду.
Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.
З 1 липня в Україні почали показ шостого сезону "Сватів".
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