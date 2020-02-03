Головна Новини
3 лютого • оновлено в 19:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Свати-7": з'явилися новини про продовження скандального серіалу Зеленського

2.3т
Читати матеріал російською

У Білорусі почалися зйомки сьомого сезону українського серіалу "Свати".

Як повідомило видання "Комсомольская правда", знімальний процес стартував 28 січня в будинку Віктора та Світлани Празецкіх в Дулічах — за сюжетом, цей будинок належить Івану Будько та Валюсі. Тут же зйомки проходили в серпні 2017 року.

"На зйомки в наш будинок з акторів приїхали тільки Федір Добронравов і Тетяна Кравченко. Але сама знімальна група ледве поміщається в будинку", — розповідає Світлана Празецька.

"Свати-7": з'явилися новини про продовження скандального серіалу Зеленського

За її словами, за два роки в будинку поміняли стару кухню, і сценаристам довелося переписати сценарій під нові меблі.

Лютневі зйомки триватимуть ще кілька днів в лютому, а після продовжаться тільки в травні.

Як раніше писав OBOZREVATEL :

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Заборона серіалу "Свати" в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрко Медяник
Тема
Заборона серіалу "Свати" в Україні
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
38
5
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Господи, что в нем скандального-то? Совсем обалдели. В Латвии сейчас крутят сериал-близнец на латышском языке, называется Radi. И никто не скандалит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги