"Свати-7": з'явилися новини про продовження скандального серіалу Зеленського

У Білорусі почалися зйомки сьомого сезону українського серіалу "Свати".

Як повідомило видання "Комсомольская правда", знімальний процес стартував 28 січня в будинку Віктора та Світлани Празецкіх в Дулічах — за сюжетом, цей будинок належить Івану Будько та Валюсі. Тут же зйомки проходили в серпні 2017 року.

"На зйомки в наш будинок з акторів приїхали тільки Федір Добронравов і Тетяна Кравченко. Але сама знімальна група ледве поміщається в будинку", — розповідає Світлана Празецька.

За її словами, за два роки в будинку поміняли стару кухню, і сценаристам довелося переписати сценарій під нові меблі.

Лютневі зйомки триватимуть ще кілька днів в лютому, а після продовжаться тільки в травні.

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