Стало відомо, який фільм може представити Україну на "Оскарі"

Український оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

В цьому році в національному відборі братиме участь один фільм - "Додому" Нарімана Алієва. Про це повідомили на сторінці комітету в Facebook.

Кінострічка розповідає історію кримського татарина Мустафи, двоє синів якого поїхали в Київ після анексії півострова. Головні ролі у фільмі виконали Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов.

92-я церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення в галузі кінематографу відбудеться 9 лютого 2020 в Лос-Анджелесі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в новому фільмі культового американського режисера Квентіна Тарантіно помітили серйозний кіноляп. Так, годинник на руці героя Бреда Пітта на товстому шкіряному ремінці виявилися більш сучасними - його датували 1970-ми роками.

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