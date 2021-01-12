Стало відомо, коли почнуться зйомки фільму "Дедпул 3"

Зйомки фільму "Дедпул-3" почнуться не раніше ніж 2022 року. Третя частина франшизи стане частиною кіновсесвіту Marvel і отримає прокатний рейтинг R (глядачі молодші 17 років можуть дивитися тільки в присутності батьків).

Про це повідомляє видання Collider із посиланням на главу Marvel Studios Кевіна Файгі. За його словами, зараз над сценарієм "Дедпулу-3" працюють сестри Ліззі та Венді Моліні. Їх курує Раян Рейнольдс, який є продюсером картини й виконає в ній головну роль.

"У нас є список речей, які ми вже анонсували і які маємо зробити, але це хвилює – те, що проєкт стартував. Це зовсім інший тип персонажа для кіновсесвіту Marvel, і Раян – це природна сила, яка вражає, коли він втілює цього героя", – сказав Файгі.

Зазначено, що "Дедпул-3" навряд чи з'явиться в кінотеатрах раніше ніж 2023 року. Зараз Marvel Studios працює над сиквелами "Доктора Стренджа", "Капітана Марвел" і "Чорної Пантери", а також "Тором-4" і "Людиною-павуком-3".

"Дедпул" – це американський фантастичний бойовик від режисера Тіма Міллера. Кінокартина є продовженням серії фільмів "Люди Ікс". В основу сюжету стрічки покладено історію знаменитого персонажа коміксів компанії Marvel Comics на ім`я Дедпул: його перетворення зі звичайної людини в героя з надздібностями.

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