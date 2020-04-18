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18 квітня • оновлено в 05:17
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Стала самітницею: донька Георгія Віцина живе в квартирі батька і ні з ким не спілкується

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Рівне 103 роки тому, 18 квітня 1917 року народився легендарний радянський актор Георгій Віцин.

У артиста була єдина дочка, Наталя. Зараз їй 66 років. У день народження артиста OBOZREVATEL розповість, як вона виглядає і чим займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Георгій Віцин у фільмі "Пес Барбос і незвичайний крос"

Георгій Віцин у фільмі "Пес Барбос і незвичайний крос"

кадр з фільму

Наталія Георгіївна Віцина народилася 5 жовтня 1954 року в шлюбі Віцина і Тамари Мічуріної.

Донька Віцина успадкувала від батька дар малювання: мало хто знає, що легендарний актор був ще й художником, малював карикатури на акторів, пробував себе в скульптурі, графіці, живописі.

Любов до малювання він прищепив і своїй доньці. Наталя Віцина – художник-графік, серед її робіт – плакати для фільмів "Іронія долі, або З легким паром!" і "Незакінчена п'єса для механічного піаніно".

За даними ЗМІ, зараз робота не приносить доходу Наталії Віциній. Донька актора живе разом зі своїм цивільним чоловіком на Великій Нікітській вулиці в Москві, в квартирі, яку їй багато років тому подарував батько. Дітей у неї немає.

При цьому Наталія уникає спілкування не лише з журналістами, а й з її родичами. Близькі втратили зв'язок з нею ще 18 років тому, після смерті її батька в жовтні 2001 року.

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Pinterest

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Pinterest

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Pinterest

"Уже багато років до Наташі не додзвонитися, телефон в її квартирі мовчить. Нам з чоловіком візит до столиці не під силу, адже на руках маленька донька Машенька, двоюрідна правнучка Георгія Михайловича. Прикро, що наш зв'язок так різко обірвався..." – розповіла якось журналістам Анастасія Курносова, дружина Семена, двоюрідного онука актора, яка живе у Володимирі.

А сусіди Наталії Віциної кажуть, що вона рідко виходить з дому.

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Pinterest

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Pinterest

"Отримує пенсію, на ці гроші й живе. З нами, жителями найближчих квартир, майже не контактує, а якщо й заговорить, обов'язково просить нікому нічого про неї не розповідати – не любить уваги. Живе Наталя з цивільним чоловіком, його звуть Олексій. Він ходить за продуктами, оплачує комунальні послуги, виносить сміття. Гості в них бувають рідко", – розповів один з них виданню Starhit.

З чуток, до журналістів Наталія Віцина відчуває особливу неприязнь. Таке ставлення у неї сформувалося через образу за батька: про нього ще за життя писали гидоти, хоча талановитий актор насправді не пив, вів здоровий спосіб життя, займався дихальними практиками.

Дочка Георгія Віцина Наталя

Дочка Георгія Віцина Наталя

Pinterest

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Георгій Віцин і його дочка Наталія

Pinterest

За грошима Георгій Віцин особливо не гнався, як і його єдина дочка. У них дійсно багато спільного. Наталя Віцина, як і її батько, дуже вибіркова в спілкуванні: вона не допускає до свого кола випадкових знайомих, не відповідає на питання цікавих пліткарів і відмовляє у відповідь на численні прохання про інтерв'ю.

Також Наталія, як і Георгій Віцин, дуже любить тварин. У неї давно живе улюблений пес, з яким вона виходить на прогулянки парком.

"Чим більше пізнаю людей, тим більше люблю собак", – любив повторювати легендарний актор. Він завжди підгодовував дворових собак, а одного разу підібрав хворого пса, виходив і залишив у себе.

Георгій Віцин у фільмі "Вона Вас любить"

Георгій Віцин у фільмі "Вона Вас любить"

kino-teatr.ru

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Батьки і діти
Особа
Георгій Віцин
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії день народження люди радянське кіно шоу-бизнес шоу зірки діти СРСР кіно
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