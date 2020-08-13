'Сімнадцять миттєвостей весни': як знімали сцену з собакою в фільмі. Цікавий факт

"Сімнадцять миттєвостей весни": як знімали сцену з собакою в фільмі.

Знаменитий радянський багатосерійний фільм "Сімнадцять миттєвостей весни" містить в собі кілька сцен, які не були прописані в сценарії. Наприклад, зворушливий епізод з головним героєм кінокартини Штірліцом і собакою – був абсолютною імпровізацією.

Так, під час зйомок сцени, коли Штірліц заганяв свій автомобіль у двір котеджу, на майданчику несподівано з'явився пес, якого господар відпустив з повідця. Актор В'ячеслав Тихонов, який зіграв головного героя, не розгубився, і не виходячи з кінообразу продовжив працювати, але вже разом з напарником (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Чий же ти, дурненький?" – запитав Тихонов, присівши до собаки. Після цього пес уткнувся в долоню актора і став пеститися.

"Сімнадцять миттєвостей весни": як знімали сцену з собакою в фільмі (колаж)

Зазначимо, що режисерці фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" Тетяні Ліозновій настільки сподобалася ця сцена, що вона вирішила включити її до фінального монтажу кінокартини.

Перша серія легендарного телефільму "Сімнадцять миттєвостей весни" вийшла 47 років тому – 11 серпня 1973 року. Дія військової драми відбувається незадовго до того, як Німеччина капітулювала у Другій світовій війні – з 12 лютого по 24 березня 1945 року. Головний герой – радянський розвідник Максим Максимович Ісаєв, він же штандартенфюрер Макс Отто фон Штірліц – отримує важливе завдання. Йому потрібно з'ясувати, хто саме з керівників Рейху веде переговори про перемир'я Німеччини з США і Великобританією.

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