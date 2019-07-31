Серіал "Володар кілець": коли вийде, трейлер, дивитися онлайн

У 2020 році на екрани виходить серіал "Володар кілець" від студії Amazon. Серіал заснований на творах Дж. Р. Р. Толкіна, проте знімається він за оригінальним сценарієм, а не по книжкам письменника.

Про що серіал?

Серіал "Володар кілець" від студії Amazon вийде на екрани в грудні 2020 року. Передбачається, що в серіалі буде кілька сезонів, присвячених подіям, що передує історії, розказаної в "Братстві кільця".

Ймовірно, в серіалі буде 5 сезонів, однак ця інформація на даний момент не є точною: кількість серій буде залежати від того, наскільки тепло шанувальники творчості Професора приймуть нову екранізацію.

На даний момент студія заявляє про безпрецедентні заходи, вжиті для того, щоб уникнути витоку інформації зі знімального майданчика. Однак уже відомо, що перший сезон швидше за все буде присвячений молодості Арагорна і його історії до того моменту, як він зміг здобути титул правителя королівства. Серіал буде мати оригінальний сюжет, що не описувався Толкіним ні в одній з книг.

Коли вийде серіал "Володар кілець"?

Швидше за все, серіал вийде на екрани в 2020 році. Однак творці проекту заявляють, що до цього моменту можуть не встигнути закінчити роботу над першим сезоном. Якщо зйомки затягнуться, то прем'єра буде перенесена на 2021 рік.

Хто знімає серіал "Володар кілець"?

Зйомки серіалу почнуться вже скоро: в серпні 2019 року. Основні сцени "Володаря кілець" зніматимуться в Шотландії.

Бюджет серіалу становить 1,5 мільярди доларів, тому видовище обіцяє бути масштабним. Майбутнє шоу може стати найдорожчим серіалом за всю історію кіно, обігнавши легендарну "Гру престолів".

Над сценарієм серіалу працюють автори "Стартрек: Нескінченність" Джей Ді Пейн і Патрі МакКей. Також над проектом працює Брайан Когман, який брав участь у створенні "Гри престолів".

Роботу над серіалом очолить Хуан Антоніо Байон: він буде виконувати роль продюсера. Про те, хто стане режисером "Володаря кілець", поки не повідомляється. З чуток, режисером повинен стати Пітер Джексон. Однак є й інша версія: швидше за все, перші серії буде знімати саме Байон.

Акторський склад серіалу "Володар кілець"

Студія поки не робила заяв про те, хто буде зніматися в серіалі "Володар кілець". Однак відомо, що Іен Маккеллен, який виконав Гендальфа, вже виявив намір повернутися до ролі, в яку він встиг добре вжитися. Однак в недавньому інтерв'ю актор заявив, що пропозицій про участь в проекті йому ще не надходила.

Трейлер серіалу "Володар кілець"

Трейлер до майбутнього серіалу поки не випущений. Очікувати його слід ближче до прем'єри першої серії. Однак в мережі з'явилося відео, де розповідається про виробничу команді, яка буде працювати над проектом.

"Знайомтеся з нашим Братством", – йдеться у підписі до відеозапису.

Де подивитися серіал "Володар кілець"

Серіал виходитиме на сервісі Amazon Prime. У російській і українській озвучці його можна буде подивитися на сайтах легального відеоконтенту за підпискою.

Цікаві факти про серіал "Володар кілець"

Студія Amazon дуже боїться витоку інформації про сценарій серіалу. З цієї причини сценаристи працюють в засекреченому місці, доступ до якого можна отримати тільки за відбитками пальців. Для додаткової безпеки під дверима кімнати протягом цілої доби чергує охорона.

У Твіттері студії для шанувальників творчості Толкіна, з нетерпінням очікують виходу серіалу, опублікована карта Середзем'я. Фанати визначили, що на карті зображена рівнина Рохан. Це дозволяє зробити висновок про те, що дія серіалу буде розгортатися в період Другої Епохи, коли створювалися легендарні Кільця Всевладдя.

Студія запустила сайт з інтерактивною картою вигаданого світу, яка в даний час не активна. Швидше за все, здійснити віртуальну подорож по Середзем'я можна буде тільки після виходу першої серії "Володаря кілець". Карта періодично доповнюється, змушуючи глядачів гадати про події майбутнього серіалу.

Цікаво, що проект замислюється як конкурент "Грі престолів". Творці сподіваються, що шоу зможе привернути увагу більшої аудиторії, ніж екранізація творів Джорджа Мартіна.

Для створення серіалу буде точно відтворене знамените село хоббітів.

Фанати Толкіна вважають, що головною дійовою особою серіалу, персонажем, який буде пов'язувати події воєдино, може стати Саурон. Адже саме з ним безпосередньо пов'язані події, що відбулися в Середзем'ї в Другу епоху. Не виключено, що в серіалі буде показано, як Саурон перетворився в світове зло.

Передбачається, що серіал буде охоплювати відразу декілька тимчасових ліній.

Творці заявляють, що їм важливо створити сценарій, який буде зрозумілий навіть людям, які не знайомі з творчістю Толкіна.

Вихід серіалу "Володар кілець" обіцяє стати справжньою сенсацією і подарунком як для шанувальників творчості Толкіна, так і для людей, які із завмиранням серця стежили за шоу "Гра престолів".

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