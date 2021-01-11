Серіал 'Сильна жінка': про що стрічка і де дивитися

На телеканалі "Україна" у неділю, 10 січня, пройшов показ гучного українського серіалу "Сильна жінка". Його також можна подивитися на офіційному YouTube-каналі.

Режисером картини є Євген Сологанов. Так, у кінострічці знялося багато відомих акторів. Детальніше про "Сильну жінку" – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Женя вважає, що у неї чудова сім'я: люблячий чоловік Леонід, чудова дитина. Але декілька років тому головна героїня пробачила Льоні зраду, і їй здавалося, що все це в минулому.

Раптом Женя дізнається, що Льоня обдурив її довіру. Жінка не знає, чи варто знову пробачити чоловіка.

Несподівано Льоня потрапляє під підозру поліції, його звинувачують у вбивстві. І Женя розуміє, що спочатку треба врятувати чоловіка від несправедливого звинувачення, а вже потім думати, як будувати своє життя далі.

У головних ролях стрічки знялися такі актори як Світлана Смирнова-Марцинкевич, Олександр Константинов, Анна Попова, Станіслав Тикунов, Олена Дудич, Ірина Малигіна та Анна Розстальна.

Відзначимо, що прем'єра серіалу відбулася у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали перший тизер до популярного серіалу "Секс і місто", який знову повертається на екрани. Дата прем'єри поки невідома.