Серіал "На твоєму боці": канал "Україна" почав роботу над другим сезоном кримінальної мелодрами.

Телеканал "Україна" почав роботу над другим сезоном серіалу "На твоєму боці", знятого за турецьким форматом каналу "D" "Ціна пристрасті".

Про це повідомляється на офіційному сайті каналу. Так, друга частина кримінальної мелодрами розповість про новий час у житті головної героїні – нейрохірургині Анастасії Стрілецької. Її вороги, граючи роль друзів і благодійників, стають ще більш витонченими, холоднокровними й хитрими. Надія вирватися зі щільного кільця злочинного оточення руйнується. Їй доводиться жити під постійним наглядом лиходія, головна мета якого – знищити її. Настя втрачає дорогих членів сім'ї, але знаходить нових рідних. Вона зустрічає головну людину у своєму житті, але її кохання піддається серйозним випробуванням на міцність.

Над другим сезоном серіалу працюють дві режисерсько-операторські групи. За словами режисера Антона Азарова, не тільки головна героїня буде боротися проти "системи", але і її коханого Максима Гринчука теж чекають чималі метаморфози. До речі, роль Максима в кінокартині "На твоєму боці" виконує актор Дмитро Ратомський.

Кадр із серіалу "На твоєму боці" (фото – tv.ua)

"Другий сезон буде відрізнятися тим, що головний герой Максим Гринчук проходить етап переосмислення свого життя з приводу того, що йому робити далі та як жити в суспільстві. Він намагається бути чесною людиною, але попереднє життя наклало певний відбиток. Тому вся частина, пов'язана з пригодами, інтригами й кримінальними історіями, знову лягла на Михайла Володенка. Батько й син стануть один проти одного", – поділився Антон Азаров.

Також у фільмі знімалися Дана Абизова, Дмитро Ратомський, Сергій Калантай, Федір Гуринець, Євгенія Муц, Ірина Мельник, Ігор Рубашкін, Вікторія Чепурна та інші.

Зазначається, що перша частина історії "На твоєму боці", яка складалася з 24 серій, вже встигла завоювати серця шанувальників української мелодрами. Майже кожна серія була на 15 позиції в трендах YouTube, а перша серія вже набрала більш ніж мільйон переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на українському телебаченні вперше офіційно показали романтичний турецький серіал "Вітер кохання" (у Росії транслювався під назвою "Ветреный"). Стрічка раніше була презентована більш ніж у десятці країн по всьому світу й завоювала любов мільйонів телеглядачів. В Україні показ "Вітру кохання" також став сенсацією.