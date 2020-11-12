Серіал "Хід королеви" став найбільш обговорюваним у 2020 році: цікаві факти про стрічку

Мінісеріал "Хід королеви", прем'єра якого відбулася 23 жовтня, став одним з найбільш обговорюваних нових картин платформи Netflix. Стрічка розповідає історію обдарованої американської шахістки Бет Хармон.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про серіал, головних героїв та багато іншого. Нагадаємо, що кінокартина "Хід королеви" заснована на однойменному романі 1983 року Уолтера Тевіса.

1. Спочатку роман хотів екранізувати актор Хіт Леджер

Ще у 2007 році в Голлівуді хотіли екранізувати знаменитий роман письменника Уолтера Тевіс "Хід королеви". Режисерське крісло повинен був зайняти культовий актор Хіт Леджер. Він був великим любителем шахів, якось в інтерв'ю він розповідав, що грає хоча б одну партію в день.

"Хід королеви" повинен був стати режисерським дебютом актора. Однак створити стрічку йому так і не вдалося. 22 січня 2008 року Леджер помер в результаті нещасного випадку, після чого проєкт заморозили на деякий час.

2. Серіал консультував шахіст Гаррі Каспаров

Щоб вірогідно передати атмосферу турнірів, знімальна група серіалу "Хід королеви" консультувалася з Гаррі Каспаровим. Він 13-й чемпіон світу з шахів, багаторазовий переможець шахових олімпіад, автор серії книг "Мої великі попередники".

"Я хотів, щоб партії, які розігрувалися, з одного боку відповідали книзі, з іншого – були професійними. За їхню якість я відповідаю. В цілому партії, які героїня грала з провідними шахістами, відповідають найвищим стандартам. Крім того, я постарався максимально повно висвітлити атмосферу шахових турнірів, щоб у людей виникло відчуття, що вони дивляться на справжнє шахове змагання. І те, що серіал став першим у світі, мені здається, є результат того, що він дійсно зображає суть шахового конфлікту", – ділився Каспаров.

3. Виконавиця головної ролі не вміла грати в шахи до серіалу

Головного персонажа на ім'я Бет Хармон зіграла актриса Аня Тейлор-Джой. Під час зйомок серіалу їй довелося не тільки навчитися базових правил гри, а й розучувати складні послідовності ходів в шахах.

"Я знала тільки те, що там є фігури та дошка", – ділилася Аня в одному з інтерв'ю.

4. У кожній шаховій партії, показаній на екрані, грали самі актори, включаючи швидкі шахові матчі.

Актриса Аня Тейлор-Джой ділилася в одному з інтерв'ю, що матчі зі швидких шахів були одними з її улюблених моментів у зйомках. Вона також розповідала, що всіх ходів, які її героїня Бет робить в шаховій грі в серіалі, її вчили за кілька хвилин до того, як сцена була знята.

5. Правильний переклад назви роману – The Queen's Gambit

Є три варіанти, які найчастіше зустрічаються в медіа: "Ферзевий гамбіт" (Вікіпедія), "Хід королеви" (Netflix), "Королівський гамбіт". Якщо перекладати дослівно, то найправильнішим буде "Ферзевий гамбіт" – саме так перекладається шаховий дебют Queen's Gambit. Також ферзевий гамбіт розігрується в одній зі сцен серіалу.

Але зазначимо, що при такому перекладі пропадає гра слів з queen (королева), яка присутня в оригінальній англійській назві. Напевно, саме тому Netflix вибрав такий варіант перекладу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, в чому секрет популярності серіалу "Хід королеви" від Netflix.