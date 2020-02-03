На Супербоулі-2020 показали трейлери головних блокбастерів року: дивитися відео

У ніч на 3 лютого в США відбулася головна спортивна подія року в цій країні — Супербоул. Уже багато років фінальна зустріч з американського футболу важлива не тільки для фанатів спорту, а й просто для любителів гучних і видовищних івентів.

Тож не дивно, що при такій кількості глядачів і шанувальників, Супербоул викликає особливий інтерес у провідних американських кінокомпаній, які використовують цю площадку для реклами своїх нових фільмів, які незабаром вийдуть в прокат.

OBOZREVATEL зібрав п'ятірку кращих фільмів 2020 року, які були представлені на Супербоулі і безсумнівно зможуть похвалитися значними зборами вже незабаром.

"Форсаж-9"

Дев'ята частина легендарної екшн-саги про пригоди Домініка Торетто покаже головного героя в досить незвичному амплуа - глядачі побачать не брутального і злочинного героя, а зразкового сім'янина, який щасливо живе зі своєю дружиною Летті і сином Брайаном. Спокій сімейства порушує кібертерористка Сайфер, яка рішуче налаштована помститися Торетто за свої провали і викрадає його дитину, а разом з тим - бере в напарники його брата, Джейкоба.

"25-й Бонд"

Творці ювілейної частини про пригоди Джеймса Бонда заінтригували глядачів задовго до виходу на екрани першого трейлера, заявивши, що цього разу роль агента 007 зіграє жінка. Згідно з останньою інформацією щодо сюжету, фільм розповість про Бонда у відставці, який повертається на службу через появу загадкового еко-терориста Сафіна, і відтепер працює у парі з новим агентом 007.

"Людина невидимка"

Любителі фільмів жахів без сумнівів зрадіють виходу на широкі екрани картини "Людина-невидимка". Головна героїня, Сесілія, не може витримати напружені відносини з коханим і кидає його, після чого він скоює самогубство. З часом, дівчині вдається пережити важкий розрив і забути про смерть екс-коханого, але раптово вона починає помічати, що за нею хтось стежить ...

"Чорна вдова"

Всесвіт Marvel продовжує розростатися в кіноплощині, і вже незабаром ми побачимо нову картину, яка розповідає про історію знаменитої героїні з команди "Месників" Наташі Романофф. Дівчину переслідують люди з минулого, які свого часу намагалися зробити з неї ідеального вбивцю. Однак, цього разу Наташа планує назавжди покінчити з цим, кинувши виклик творцям злочинної шпигунської програми "Червона кімната".

"Мулан"

Останні роки, компанія Disney не перестає радувати шанувальників своїх мультіфільмов новими, захоплюючими екранізаціями. У 2020 році глядачі побачать свіжий погляд на історію Мулан - безстрашної дівчини, яка видає себе за чоловіка, щоб вступити до лав армії і боротися з Північними загарбниками, що насуваються на Китай.

Читайте на OBOZREVATEL, як пройшло найгучніша подія в світі американського футболу Супербоул-2020.

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