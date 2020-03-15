Тиждень знімалася голою у Кубрика: топ найбільш провокаційних ролей Ніколь Кідман

У фільмографії красиво, чарівної і при цьому дуже талановитої голлівудської зірки Ніколь Кідман є кілька провокаційних образів, які вона створила в картинах класиків світового кіно, маловідомих незалежних режисерів, а один з таких фільмів навіть створила в якості продюсера.

Грейс Маргарет Малліган ( "Догвілль")

Після того, як Ніколь Кідман подивилася фільм Ларса фон Трієра "Розсікаючи хвилі", вона шалено захотіла знятися у геніального режисера. Про це австралійка постійно говорила журналістам. Чутки дійшли до датського постановника і він покликав Кідман зіграти головну героїню свого провокаційного фільму "Догвілль". За спогадами Ніколь, Трієр психологічно виснажував її на знімальному майданчику, а іноді доводив до сліз, але актриса розуміла, що знімається у майбутнього класика світового кіно.

Шарлотта Блесс ( "Газетяр")

Режисер Лі Деніелс запросив витончену, аристократичну і витончену актрису в свій фільм "Газетяр". На думку критиків, провінційна красуня-хабалка Шарлотта – найепатажніша роль голлівудської зірки в кіно. Героїня Кідман шалено закохана в чоловіка, який сидить у в'язниці. Жінка ходить в пергідрольній перуці і з жовтою засмагою. Зовнішній вигляд Шарлотти – творча фантазія самої актриси. І що саме жахливе, Заку Ефрону довелося терпіти, коли на нього в кадрі мочилася Ніколь.

Вірджинія Вульф ( "Годинник")

У цьому фільмі актриса знімалася з наклеєним носом, на який звернули увагу всі. Самій зірці Голлівуду подобалося, що її не впізнавали на вулиці в гримі Вірджинії. Та й глядачам довелося довго вдивлятися в екран, щоб зрозуміти, Кідман це чи ні Кідман.

Еліс Херфорд ( "З широко закритими очима")

Зніматися в цьому фільмі актриса погодилася відразу, навіть не прочитавши сценарію. Головного героя картини грав її тодішній чоловік Том Круз. Згідно з підписаним сімейною парою контрактом, великий кінорежисер Стенлі Кубрик міг знімати незліченну кількість дублів, поки його все не задовольнить. Геній поводився з акторами безжально. Майже тиждень Ніколь знімалася оголеною, а її партнером був чоловік-модель. Їй довелося постійно приймати еротичні пози, кількість яких перевалила за півсотні.

На вимогу режисера, чоловік актриси не повинен був з'являтися на знімальному майданчику. Також Ніколь пообіцяла, що не розкаже чоловіку про те, що її змушують робити. Кубрику дуже хотілося, щоб у відносинах Кідман і Круза виникла напруга, яку він переніс у свій фільм. Кажуть, що зоряна пара розпалася через стрес, пережитий на зйомках фільму "З широко закритими очима".

Сатин ( "Мулен Руж")

На прем'єрі мюзиклу відразу стало зрозуміло, що цей фільм увійде в "золотий фонд" світового кіно. Кідман в ньому блискуче зіграла куртизанку. Пізніше вона розповідала, що при зустрічі з юними дівчатами і геями чує від них лише компліменти і зізнання в любові.

Спів давався Кідман з великими труднощами, а під час танців вона нашкодила своєму хрящу і два рази ламала одне ребро через нерозторопність партнера Евана Макгрегора і надто тугий корсет.

Бекка Корбетт ( "Кроляча нора")

Красуні і сильні жінки – основне акторське амплуа акторки. В "Кроликовій норі" Кідман дісталася роль звичайнісінької і непримітної жінки. Ніколь перший раз у своєму житті стала продюсером. Їй вдалося створити хороший незалежний фільм.

Девлін Адамс ( "Прикинься моєю дружиною")

Участь в цій комедійній стрічці коштувала голлівудській зірці номінації на премію "Золота малина", але дане рішення було несправедливим, оскільки по-дурному танцююча на Гаваях русалочка Аріель у виконанні Ніколь по-справжньому прикрасила фільм.

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