Від жриць любові до жертв зґвалтування: топ відвертих ролей Моніки Беллуччі

Красуню Моніку Беллуччі називають секс-символом європейського і світового кіно кінця 90-х – початку 2000-х років. Вона неодноразово грала пристрасних жінок і часто з'являлася на екрані оголеною. Завдяки своїй ідеальної фігури і красу актриса також виходила на подіум у якості ексклюзивної моделі.

Свою першу роль в кіно Беллуччі зіграла в 1990 році, після чого Моніку стали запрошувати в свої фільми кращі режисери світу. Актриса досі викликає захоплення у більшості чоловіків і заздрість у жінок.

Малена Скордія ( "Малена")

У ретро-драмі Джузеппе Торнаторе Беллуччі грає самотню красиву жінку, зв'язати життя з якою хочуть всі холостяки міста. Головна героїня фільму звикла до незалежності, а вийти заміж намір тільки по великій любові. На жаль, її попередні спроби знайти гідного чоловіка нічим хорошим не закінчувалися. Кавалерів цікавило тіло Малени, але не її душа. Пізніше красива жінка почала використовувати чоловічу хіть в своїх корисливих цілях, за що її засудили порядні мешканці міста.

Алекс ( "Незворотність")

Фільм Гаспара Ное починається з жорстокого зґвалтування головної героїні, яку грає Моніка Беллуччі. Причому ця сцена триває так довго, що буквально викликає блювотний рефлекс у глядачів. Улюблений Алекс хоче розправитися з кривдниками своєї дівчини і починає за ними полювання. Коло підозрюваних звузилося до чотирьох чоловік, але хто з них точно причетний до зґвалтування Алекс, чоловік не знає. Якщо він буде діяти навмання, можуть постраждати зовсім невинні люди.

Жюлія ( "Свята не буде")

Жюлія протягом цілого року шукала справжнє кохання, але так її і не знайшла. Попереду дівчину чекає самотня новорічна ніч, що дуже їй не подобається. Зовсім випадково головна героїня фільму знайомиться з симпатичним молодим чоловіком, який запросив Жюлію зустріти Новий рік разом. Дівчина вірить в долю і сподівається, що, нарешті, зустріла того, кого так довго шукала. Але подальші події показують, що головна героїня фільму дуже помилялася щодо свого нового знайомого. Зустріч Нового року перетвориться для неї в справжній кошмар.

Анжела ( "Те літо пристрасті")

Анжела кинула свого чоловіка, що стає для чоловіка справжнім ударом. Він гине в автомобільній аварії, але напередодні смерті чоловік переноситься в своїх спогадах в далеке минуле, коли він був щасливий з коханою жінкою. Історія їх пристрасних відносин проноситься в голові художника. Він так і не зміг зрозуміти, чому дружина кинула його. Причому, Анжела зробила це дуже дивно. Вона не була пояснена з чоловіком, не влаштувала йому скандал і навіть не залишила елементарної записки. Куди поділася дружина, художник не мав поняття, але в його серці вона залишилася все тій же юною спокусницею, в яку головний герой фільму закохався з першого погляду.

Даніелла ( "Скільки ти коштуєш?")

Щасливий чоловік став переможцем лотереї, в якій він зірвав джек-пот. У нього є кохана жінка, яку він вирішив побалувати. Головний герой фільму приходить в розкішний бордель і зустрічається там з чарівною дівчиною, навколо якої завжди крутилися натовпу шанувальників її краси. Чоловік хоче, щоб тепер вона належала тільки йому.

Багатий кавалер планує витратити на кохану весь свій виграш. Правда, він не розуміє, що робить така красуня в борделі. Чим більше чоловік дізнається дівчину, тим частіше у нього виникають нові питання, відповіді на які він не може знайти. Попереду головного героя фільму чекають суворі випробування, які прямо або побічно пов'язані з його коханої.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!