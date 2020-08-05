Режисерка Ліллі Вачовські підтвердила фанатську теорію про те, що трилогія "Матриця" присвячена трансгендерам та гендерній ідентичності.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі Netflix Film Club (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я рада, що люди говорять про фільми "Матриця" через призму трансгендерності. Мені подобається, що ці стрічки виявилися близькими трансперсонам, які підходять до мене і кажуть про те, як ці фільми врятували їм життя... Це була наша початкова концепція, але світ – я маю на увазі кінокомпанії – тоді ще не були готові до такого", – зізналася Ліллі.

Розкрито таємний сенс трилогії "Матриця" (фото – Warner Bros/Village Roadshow Pictures)

"Матриця" – трилогія науково-фантастичних фільмів, що виходили з 1999 по 2003 рік. У ній розповідається про боротьбу людей, що вижили після загибелі людської цивілізації, з розумними машинами. Трилогія зібрала у світовому прокаті 1,6 млрд доларів. Режисерами виступили брати Лоуренс та Ендрю Вачовські, які потім змінили стать і стали Ланою й Ліллі Вачовські.

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