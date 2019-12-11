Розігруємо квитки на молодіжний хорор "Чорне Різдво"

Якщо ви думаєте, що Різдво - це тільки про подарунки і смаколики, то ні. Obozrevatel розігрує квитки на молодіжний хорор! Все що потрібно - виконати умови конкурсу і дочекатись результатів.

Умови конкурсу:

- підписатись на сторінку Obozrevatel i Universal Pictures Україна

- лайкнути конкурс та поділитись з друзями

- вкажіть в коментарях друга, якому бажаєте веселих свят (через @)

Переможців (3 особи отримає по 2 квитки) буде визначено 15.12. Ваша сторінка має бути відкритою.

Про фільм: Несподіваний і динамічний молодіжний хорор від Blumhouse! На свята, у розпал новорічних вечірок, у коледжі стається серія моторошних вбивств молодих студенток. Але розплата не забариться…

Дівчата нового покоління не хочуть ставати безпомічними жертвами і кидають виклик жорстокому маніяку. Хто був мисливцем – стане здобиччю!

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