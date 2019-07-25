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"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ

33.7т Читати матеріал російською

У мережі з'явився трейлер до російської версії серіалу "Чорнобиль". Користувачі мережі не оцінили ролик і залишили сотні негативних коментарів.

Трихвилинне відео розмістили на YouTube-каналі Олександра Малькова. За сюжетом, українському відділу КДБ СРСР стало відомо про інтерес, який проявляють іноземні спецслужби до Чорнобильської атомної електростанції. У Прип'ять прибуває підполковник військової контррозвідки і починає пошуки співробітника ЦРУ.

"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ

Скріншот з відео

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"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ

Скріншот з відео

"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ

Скріншот з відео

"Так, хлопці, потрібно терміново відповісти заходу. Бюджет — три пачки сухариків і пиво для оператора. Поїхали", "Від перших 30 секунд занудило, а потім стало соромно. Соромно за тих, хто це зняв", "Після шикарного серіалу від HBO це виглядає максимально неповноцінно", "Все гармонійно: Росія пародія на країну, а це пародія на кіно", — пишуть у мережі.

"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ
"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ
"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ
"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ
"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ
"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Чорнобильська зона
Місце
Росія
Теги
Чорнобильська АЕС Чорнобиль
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
"Чернобыль от НТВ"- этого достаточно ,что бы начинать ржать аки конь))) И таки да, куда же без шпиЁнов? ШпиЁны как начали гадить при Сталине, так и гадили до развала совка ))))
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9
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ, Россия в истерике!!! Кремль бьётся в пароксизме бессильной ярости!!! Путлер в агонии!!! Спешите видеть!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Никитенко Сергей,тебе лучше знать,ручной пёсик, при дворе у царя.
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1
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
"Шикарная" клюква от НВО не имеет отношения к событиям в Чернобыле вообще.
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8
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Mihailova Kristina, ошиблась только с названием канала, а так все верно ))))))
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3
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Mihailova Kristina, мнение эксперда?
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5
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