"Росія — пародія на країну!" У мережі розгромили серіал "Чорнобиль" від НТВ

У мережі з'явився трейлер до російської версії серіалу "Чорнобиль". Користувачі мережі не оцінили ролик і залишили сотні негативних коментарів.

Трихвилинне відео розмістили на YouTube-каналі Олександра Малькова. За сюжетом, українському відділу КДБ СРСР стало відомо про інтерес, який проявляють іноземні спецслужби до Чорнобильської атомної електростанції. У Прип'ять прибуває підполковник військової контррозвідки і починає пошуки співробітника ЦРУ.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Так, хлопці, потрібно терміново відповісти заходу. Бюджет — три пачки сухариків і пиво для оператора. Поїхали", "Від перших 30 секунд занудило, а потім стало соромно. Соромно за тих, хто це зняв", "Після шикарного серіалу від HBO це виглядає максимально неповноцінно", "Все гармонійно: Росія — пародія на країну, а це — пародія на кіно", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Перша серія американського серіалу "Чорнобиль" від телеканалу НВО вийшла 6 травня 2019-го. Далі епізоди виходили щопонеділка — всього 5 серій.

У Росії картину визнали "фільмом про порятунок шкур, а не душ".

Зокрема, стрічку розкритикували ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.

Пізніше з'явилося пояснення, чому Кремль так накинувся на серіал HBO. Річ у тому, що він продемонстрував ціну брехні влади СРСР, а тепер і Росії.

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