Режисер серіалу "Чорнобиль" вперше відвідав зону відчуження. Фото

Режисер популярного серіалу "Чорнобиль" компанії НВО Юхан Ренк під час перебування в Україні відвідав два міста, розташовані в зоні відчуження – Чорнобиль та Прип'ять.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики країни. Зазначається, що свою поїздку Ренк здійснив на минулих вихідних.

"На минулих вихідних в Києві побував Юхан Ренк, режисер серіалу "Чорнобиль" компанії НВО. Він також скористався нагодою та відвідав зону відчуження – міста Чорнобиль та Прип'ять", – йдеться в повідомленні.

До речі, це була перша поїздка режисера в Чорнобиль, більшу частину серіалу знімали в Литві.

"Завдяки роботі шведського режисера весь світ в страшних деталях дізнався про трагічні події квітня 1986 року, але в Чорнобилі він побував вперше – більшість сцен культового серіалу знімали в Литві. На питання: "Чому не в Україні, адже тут сцени мали б більшу справжність?", Юган Ренк відповів просто: 40-відсоткові кешрібейти (відшкодування державою частини витрат на виробництво кіно. – Ред.). І додав, що якби на той момент Україна могла запропонувати таку ж альтернативу, зйомки безсумнівно відбувалися б у нас", – йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, "Чорнобиль" – п'ятисерійний драматичний мінісеріал, створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky та присвячений аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії та розслідування її причин.

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