"Абатство Даунтон" повертається: як виглядали найяскравіші зірки серіалу

Прем'єра серіалу "Абатство Даунтон" відбулася в 2010 році на британському телеканалі ITV. Проект проіснував до 2015 року і витримав шість сезонів.

Серіал розповідав історію заможної аристократичної сім'ї Кроулі, а також слуг, які живуть і працюють в їхньому будинку. Дія розгорталася на тлі значних історичних подій і зачіпало важливі соціальні теми британського суспільства першої половини XX століття.

Зйомки повнометражного продовження серіалу "Абатство Даунтон" стартували в кінці серпня 2018 року, а прем'єра фільму відбудеться 31 жовтня 2019 року.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL згадує про п'ятірку найяскравіших акторів полюбився багатьом проекту.

Мішель Докер

Мішель Докер входить в число молодих акторів, яким серіал приніс популярність в сфері кіно. Актриса виконала головну роль, леді Мері Кроулі, яка стає спадкоємицею після смерті кузенів, але не може вступити в права через діючих законів.

У спробах змінити порядки, героїня закохується в Меттью, якому належить отримати маєток. Ця ситуація і виявляється зав'язкою сюжету і початком для подальших подій. Після зйомок в "Абатстві Даунтон" Мішель Докер стали запрошувати до участі і в інших проектах.

Побачити її роботи можна в фільмах "Поворот гвинта" (Енн), "Ханна. Досконала зброя" (помилкова Марісса), "Порожня корона" (леді Персі), "Повітряний маршал" (Ненсі), "Забуті Богом" (Еліс Флетчер) .

Джессіка Браун-Фріндлі

Джессіка Браун була багатообіцяючою балериною, але кілька отриманих в юності травм перекреслили її прагнення. Однак вона не зневірилася і вирішила піти по акторській ниві.

Після цього вона надійшла в Центральний коледж мистецтва і дизайну імені Святого Мартіна. Під час навчання там Джессіка почала відвідувати уроки акторської майстерності.

Кінематографічний дебют актриси відбувся в 2009 році, коли вона отримала запрошення на зйомки в серіал "Абатство Даунтон".

Пізніше Браун-Фіндлі зіграла роль Рейчел у фантастичній комедії Говарда Оверман "Погані". Сюжет фільму розвернувся навколо групи важких підлітків, які виконують громадські роботи як покарання за скоєні злочини, і раптово отримали надздібності. Також Браун-Фіндлі зіграла роль в короткометражній драмі Джона Макліна "Людина на мотоциклі". Тепер вона повноцінна зірка і одна з найбільш затребуваних британських актрис нового покоління.

Ден Стівенс

Акторська діяльність Дена Стівенса почалася ще в юності. Він відчував інтерес до театру і кіно. Отримавши відповідну освіту, він пробував себе на театральних підмостках і в телевізійних проектах.

"Абатство Даунтон" стало для Дена Стівенса, виконавця ролі Меттью Кроулі, квитком до Голлівуду. Помітивши артиста, режисери стали запрошувати його до співпраці. Актор пішов з затребуваного проекту після закінчення зйомок третього сезону, щоб попрацювати з іменитими постановниками.

Тео Джеймс

В "Абатстві Даунтон" успішний актор виконує епізодичну роль чарівного Кемаля Памука, але і її досить, щоб оцінити його багатогранний талант. За плечима Тео Джеймса, висхідної зірки американського кінематографа, головні ролі в касових і затребуваних фільмах десятиліття.

Побачити талановитого артиста можна в наступних кінострічках: "Дивергент" (Тобіас), "Війна проти всіх" (Джеймс Менго), "Скрижалі долі" (батько Гаунт), "Інший світ: Війни крові" (Девід), "Зрада для початківців" (Майкл).

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