Провели за 15 хвилин, премію отримував Чаплін: як проходила перша церемонія "Оскар". Архівні фото і відео

Церемонія нагородження премією американської кіноакадемії "Оскар" вперше в історії відбулася 16 травня 1929 року.

Примітно, що захід проводився як звичайний банкет на 250 осіб і тривав 15 хвилин. Хто отримав перші статуетки, – розповість OBOZREVATEL (щоб переглянути архівні фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перша церемонія "Оскар" пройшла в готелі "Рузвельт" oscars.org

Так, 16 травня 1929 року в голлівудському готелі "Рузвельт" відбулася перша церемонія вручення премії Американської академії кіномистецтва "Оскар". Сама академія була заснована двома роками раніше.

Назва "Оскар" для позначення нагород ще не використовувалася, але з першої ж церемонії символом оцінки заслуг в кінематографі стала позолочена статуетка заввишки 30 см у вигляді лицаря на бобіні з кіноплівкою.

Готель "Рузвельт" у Голлівуді в 1929 році, де пройшла перша церемонія вручення "Оскар" GETTY IMAGES

Статуетки вручали президент академії кіномистецтва сер Дуглас Фербенкс і режисер Сесіл Деміль. Сама церемонія тривала 15 хвилин, на ній були присутні 250 осіб. Квиток коштував 5 доларів.

Номіновані були кінокартини, які вийшли на екрани в 1927-1928 роках. При цьому актори номінувалися не за конкретний фільм, а за всі картини, у яких вони знялися за рік.

Джозеф Фарнхем отримує свій "Оскар" від ведучого Дугласа Фербенкса oscars.org

Єдиний раз за всю історію "Оскара" в ході церемонії 1929 року вручалися нагороди за кращі титри до німої кінокартини і унікальне художнє виконання.

Так, найкращими фільмами 1927-1929 років були визнані два фільми "Схід сонця" і "Крила".

Еміль Яннінгс і його "Оскар" 1929 найкращому акторові oscars.org

Першою найкращою актрисою в історії кінематографа стала Джанет Гейнор ("Сьоме небо"), актором – Еміль Яннінгс ("Останній наказ").

Джанет Гейнор отримує "Оскара" oscars.org

Джанет Гейнор та її "Оскар" 1929 найкращій актрисі oscars.org

Перший "Оскар" за найкращу режисуру комедії був вручений Льюїсу Майлстоуну ("Два аравійські лицарі").

Френк Борзейгі отримав статуетку за найкращу режисуру драми "Сьоме небо".

Френк Борзейгі та його "Оскар" за найкращу режисуру драми oscars.org

Фільм "Крила" отримав "Оскара" як найкраща кінокартина oscars.org

"Оскара" також отримав сценарист Бен Хетч (за найкращий оригінальний сюжет у фільмі "Підпілля").

Льюїс Майлстоун отримав "Оскара" за найкращу режисуру комедії ("Два аравійських лицаря") oscars.org

Чарлі Чаплін, актор, режисер і продюсер стрічки "Цирк", був удостоєний премії "За видатні досягнення в кінематографі".

Таку ж статуетку отримала компанія Warner Brothers за звуковий фільм "Співак джазу".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 19 січня, в Лос-Анджелесі Гільдія кіноакторів США вручила свою головну премію стрічці "Паразити" південнокорейського режисера Пон Джун Хо.

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