'Порушуючи правила': про що серіал і де дивитися всі серії онлайн

У неділю, 10 січня, на телеканалі "Україна" відбувся показ мінісеріалу "Порушуючи правила". У головній ролі зіграла популярна актриса Олена Шилова.

Режисер картини – Роман Барабаш. Детальніше про кінострічку – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Марина і Роман Казанцеви приїжджають до столиці в пошуках кращого життя. І поки Роман валяється на дивані в очікуванні слушного місця, Марина крутиться, як може: працює офіціанткою, вигулює чужих собак.

Нарешті Роману пропонують посаду провідного інженера кошторисного відділу у великій архітектурній компанії Антона Варягіна. З правом підпису.

Роман не здогадується, що найняв його Барановський, права рука Варягіна, який має на меті тільки одне – зробити Казанцева "цапом-відбувайлом" у своїх фінансових махінаціях.

Коли Роман потрапляє до в'язниці, Марина розуміє, що витягнути звідти можна тільки порушивши всі правила. Вона влаштовується в компанію Варягіна під ім'ям Жанни. Марина має намір вивести Барановського на чисту воду і довести, що він підставив Романа.

Під час виконання цього небезпечного плану вона знайомиться з самим Антоном Варягіним. І розуміє, що він абсолютно не знає про маніпуляції Барановського. Крім того, головні герої закохуються одне в одного.

Несподівано Марина отримує "удар у спину" – Роман, "за порадою" Барановського, свідчить, що нібито жінка була організатором його фінансових афер. Антон Варягін вражений обманом коханої жінки. Тепер Марині необхідно не тільки виправдатися в очах Антона, але і захистити його. І вона готова боротися до кінця, навіть порушуючи правила.

Серіал "Порушуючи правила" транслювався на телеканалі "Україна". Після телевізійного показу всі серії можна подивитися на офіційному сайті каналу або ж на YouTube.

"Порушуючи правила" 1 серія: дивитися онлайн

"Порушуючи правила" 2 серія: дивитися онлайн

"Порушуючи правила" 3 серія: дивитися онлайн

"Порушуючи правила" 4 серія: дивитися онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на телеканалі "Україна" пройшов показ гучного українського серіалу "Сильна жінка". Режисер картини – Євген Сологанов.