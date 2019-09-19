Помер знаменитий друг Бельмондо: чим відомий французький актор

У Парижі на 93-році життя помер відомий французький актор Шарль Жерар.

Як повідомила 19 вересня газета Le Mond, це трапилося в одній зі столичних лікарень, де легенда кіно перебував останнім часом.

Інформація про причини смерті не розкривається. Шарль Жерар народився у вірменській сім'ї у 1926 році. У першому фільмі знявся в 20 років.

Шарль Жерар у фільмі "Невиправний" kinoteatr.ru

Знайомство з режисером Клодом Лелюшем у 1970 році стало доленосним у його житті. Вони почали тісну і плідну співпрацю. Зокрема, актор зіграв майже в 20 картинах режисера.

Жерар був близьким другом Жан-Поля Бельмондо, з яким у молодості боксував на рингу. Одного разу Бельмондо зламав другу носа в процесі боротьби, який у подальшому став "візитною карткою" актора. Також він знімався на одному майданчику з П'єром Рішаром та Ліно Вентурою.

Жан-Поль Бельмондо і Шарль Жерар

Глядачу актор відомий за такими фільмами, як "Чудовисько", "Іграшка", "Чоловік і жінка: 20 років потому", "Хто є хто", "Гра в чотири руки", "Невиправний".

Жан-Поль Бельмондо і Шарль Жерар livejournal

Шарль Жерар kinoteatr.ru

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