Головна Новини
20 вересня • оновлено в 00:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Помер знаменитий друг Бельмондо: чим відомий французький актор

2.6т Читати матеріал російською

У Парижі на 93-році життя помер відомий французький актор Шарль Жерар.

Як повідомила 19 вересня газета Le Mond, це трапилося в одній зі столичних лікарень, де легенда кіно перебував останнім часом.

Інформація про причини смерті не розкривається. Шарль Жерар народився у вірменській сім'ї у 1926 році. У першому фільмі знявся в 20 років.

Шарль Жерар у фільмі "Невиправний"

Шарль Жерар у фільмі "Невиправний"

kinoteatr.ru

Знайомство з режисером Клодом Лелюшем у 1970 році стало доленосним у його житті. Вони почали тісну і плідну співпрацю. Зокрема, актор зіграв майже в 20 картинах режисера.

Новини
З гурту "Центр": помер відомий російський музикант

Жерар був близьким другом Жан-Поля Бельмондо, з яким у молодості боксував на рингу. Одного разу Бельмондо зламав другу носа в процесі боротьби, який у подальшому став "візитною карткою" актора. Також він знімався на одному майданчику з П'єром Рішаром та Ліно Вентурою.

Жан-Поль Бельмондо і Шарль Жерар

Жан-Поль Бельмондо і Шарль Жерар

Глядачу актор відомий за такими фільмами, як "Чудовисько", "Іграшка", "Чоловік і жінка: 20 років потому", "Хто є хто", "Гра в чотири руки", "Невиправний".

Жан-Поль Бельмондо і Шарль Жерар

Жан-Поль Бельмондо і Шарль Жерар

livejournal

Шарль Жерар

Шарль Жерар

kinoteatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на 81 році життя помер заслужений діяч мистецтв і народний артист РФ Валерій Успенський.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Франція Париж
Тег
кіно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
0
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel