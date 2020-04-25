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25 квітня • оновлено в 08:21
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Помер український актор і зірка фільму "Заборонена зона" Дмитро Дяченко

20.1т
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У США помер актор українського походження і зірка фільму "Заборонена зона" (англ. Chernobyl Diaries - "Чорнобильські щоденники") Дмитро Дяченко.

Як повідомляє портал TMZ, він помер на 52-му році життя. Тіло Дяченка знайшли 22 квітня в його будинку в місті Дейтона-Біч (штат Флорида). Сім'я актора підняла тривогу і звернулася до поліції після того, як той кілька днів не виходив на зв'язок із родичами.

Дмитро Дяченко помер у США

Дмитро Дяченко помер у США

globallookpress.com

Смерть Дяченка не пов'язана з коронавірусом COVID-19. Поліцейські також не виявили ознак насильницької смерті при візуальному огляді тіла.

За попередніми даними, Дмитро Дяченко помер пізно ввечері 20 квітня або рано вранці 21 квітня. Зараз проводиться медична експертиза.

Помер український актор і зірка фільму "Заборонена зона" Дмитро Дяченко

Дмитро Дьяченко помер в США

Сім'я Дяченка розповіла, що актор не скаржився на здоров'я і був у гарній фізичній формі.

Помер український актор і зірка фільму "Заборонена зона" Дмитро Дяченко

Скріншот із фільму "Заборонена зона"

Хто такий Дмитро Дяченко

Дмитро Дяченко (англ. Dimitri Diatchenko, 11 квітня 1968 – 21 квітень 2020) – американський актор і музикант українського походження. Він народився в Каліфорнії (США) в сім'ї українського емігранта і американки з грецькими і шведськими коріннями.

Дмитро Дяченко відомий за роллю Юрія у фільмі жахів американського режисера Бредлі Паркера "Заборонена зона" (англ. Chernobyl Diaries"Чорнобильські щоденники"), що розповідає про Чорнобильську зону відчуження. Прем'єра фільму відбулася в Україні в травні 2012 року.

Помер український актор і зірка фільму "Заборонена зона" Дмитро Дяченко

Скріншот із фільму "Заборонена зона"

Помер український актор і зірка фільму "Заборонена зона" Дмитро Дяченко

Скріншот із фільму "Заборонена зона"

Він також епізодично з'являвся в таких фільмах як "Солдат Джейн", "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", комедії "Будь кмітливим"; у серіалах "Крутий Уокер", "Сини анархії", "CSI Місце злочину Майамі".

У 2015 році Дяченко був визнаний винним у жорстокому поводженні з тваринами: він приготував і з'їв кролика своєї колишньої подруги. Актора засудили до 60 днів виправних робіт і 48 годин обов'язкових робіт.

Помер український актор і зірка фільму "Заборонена зона" Дмитро Дяченко

Дмитро Дяченко був заарештований за те, що з'їв кролика своєї подруги

Про що фільм "Заборонена зона"

"Заборонена зона" (2012) (англ. Chernobyl Diaries "Чорнобильські щоденники") – американський фільм жахів режисера Бредлі Паркера. Дія відбувається в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Помер український актор і зірка фільму "Заборонена зона" Дмитро Дяченко

Скріншот з фільму "Заборонена зона"

Слоган фільму: Десять років тому уряд дозволив екскурсії в "Мертве місто". Вони стверджували, що це безпечно... Вони помилялися.

Помер український актор і зірка фільму "Заборонена зона" Дмитро Дяченко

Скріншот із фільму "Заборонена зона"

Шестеро молодих американських друзів, дізнавшись про те, що в зону відчуження ЧАЕС влаштовуються екскурсії, наймають гіда Юрія (його грає Дмитро Дяченко) і відправляються за незабутніми враженнями. І такі не змушують їх довго чекати.

Помер український актор і зірка фільму "Заборонена зона" Дмитро Дяченко

Скріншот із фільму "Заборонена зона"

Здавалося, що радіоактивне місто Прип'ять порожнє і покинуте, там не залишилося нічого живого. Але як тільки туристи збираються повертатися, виявляється, що їх фургон зламаний. Вони розуміють, що не одні в цьому мертвому місті.

Помер український актор і зірка фільму "Заборонена зона" Дмитро Дяченко

Скріншот із фільму "Заборонена зона"

Дяченко зіграв у фільмі "Заборонена зона" (Chernobyl Diaries — "Чорнобильські щоденники")

Дяченко зіграв у фільмі "Заборонена зона" (Chernobyl Diaries — "Чорнобильські щоденники")

Трейлер фільму "Заборонена зона"

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Автор
Майя Лісовська
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