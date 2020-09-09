Помер оскароносний сценарист Рональд Гарвуд

Британський сценарист і володар премії "Оскар" за фільм "Піаніст" Рональд Гарвуд помер на 86-му році життя у своєму будинку в графстві Сассекс.

Родичі драматурга повідомили виданню The Telegraph, що трагедія трапилася 8 вересня. Причину смерті вони не назвали.

Відзначимо, Гарвуд народився 9 листопада 1934 року в Південній Африці в єврейській родині, яка емігрувала з Литви. У 1959 році одружився з Наташею Ріле, яка померла в 2013 році. Пара виховувала трьох дітей.

Гарвуд – лауреат премії "Оскар". The Telegraph

У 2003 році Гарвуд отримав "Оскар" за фільм "Піаніст" у номінації "Кращий адаптований сценарій". У 2008 році йому вручили нагороду BAFTA за сценарій до фільму "Скафандр і метелик".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чехії 5 вересня помер володар премії "Оскар", відомий режисер Іржі Менцель. Йому було 82 роки.

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