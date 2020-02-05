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7 лютого • оновлено в 09:05
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"Оскар-2020": в мережу випадково злили "результати" кінопремії

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У мережу випадково злили результати головної кінопремії світу "Оскар". Так, очікується, що найкращим фільмом визнають стрічку "Паразити".

Відповідний пост з'явився на сторінці у Twitter Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

"Оскар-2020": в мережу випадково злили "результати" кінопремії

УНІАН

Новини
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра українського фільму "Наші котики"

Приз за режисуру візьме Сем Мендес, який зняв стрічку "1917". Найкращим актором визнають Хоакіна Фенікса, а найкращою акторкою – Рене Зеллвегер.

"Оскар-2020": в мережу випадково злили "результати" кінопремії

Пізніше публікація зникла зі сторінки, а те, що трапилося назвали помилкою і уточнили, що публікація відображала лише очікування глядачів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 19 січня, в Лос-Анджелесі Гільдія кіноакторів США вручила свою головну премію стрічці "Паразити" південнокорейському режисеру Пон Джун Хо.

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Автор
Марія Дідик
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