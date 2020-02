"Оскар-2020": в мережу випадково злили "результати" кінопремії

У мережу випадково злили результати головної кінопремії світу "Оскар". Так, очікується, що найкращим фільмом визнають стрічку "Паразити".

Відповідний пост з'явився на сторінці у Twitter Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Приз за режисуру візьме Сем Мендес, який зняв стрічку "1917". Найкращим актором визнають Хоакіна Фенікса, а найкращою акторкою – Рене Зеллвегер.

Пізніше публікація зникла зі сторінки, а те, що трапилося назвали помилкою і уточнили, що публікація відображала лише очікування глядачів.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They did not. This error is now resolved.



And we'll reveal our picks on Sunday.