"Оскар-2020": в мережу випадково злили "результати" кінопремії

У мережу випадково злили результати головної кінопремії світу "Оскар". Так, очікується, що найкращим фільмом визнають стрічку "Паразити".
Відповідний пост з'явився на сторінці у Twitter Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.
УНІАН
Приз за режисуру візьме Сем Мендес, який зняв стрічку "1917". Найкращим актором визнають Хоакіна Фенікса, а найкращою акторкою – Рене Зеллвегер.
Пізніше публікація зникла зі сторінки, а те, що трапилося назвали помилкою і уточнили, що публікація відображала лише очікування глядачів.
We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.- The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020
A ton of you already have! 😀
A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳
They did not. This error is now resolved.
And we'll reveal our picks on Sunday.
Як раніше писав OBOZREVATEL, 19 січня, в Лос-Анджелесі Гільдія кіноакторів США вручила свою головну премію стрічці "Паразити" південнокорейському режисеру Пон Джун Хо.
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