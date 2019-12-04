Его имя до сих пор будоражит мир. В США его считают предателем, но миллионы людей встали на его защиту. Ведь он раскрыл всю подноготную Америки. Имя этого парня — Эдвард Сноуден.

Бывший спецагент украл миллионы секретных файлов и обнародовал шокирующие факты о массовой слежке за почти миллиардом жителей Земли. Её осуществляли не только американские спецслужбы, но также их коллеги из Франции и Великобритании. Открывшаяся правда поставила под сомнение всю пропагандистскую политику США.

Не стоило даже сомневаться в том, что героя забрала под свое крыло Россия, которой это было только на руку. Программист, который нагнул Америку, — вот что нужно для уничтожения янки. Наверняка Путин довольно потирал руки, представляя себе атаку российской армии на Вашингтон.

Но все оказалось не так уж и просто. Поступок бывшего агента ЦРУ спровоцировал новый виток конфликта между двумя сверхдержавами. Сам Барак Обама оказался лично заинтересованным в том, чтобы Эдварда Сноудена предали суду за измену родине. Но парень сейчас спокойно живет в Подмосковье. А режиссер Оливер Стоун взял его историю за основу своего очередного противоречивого фильма. Все это вылилось в биографический триллер "Сноуден". Смотрите мировые кинохиты только на Divan.TV!

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!