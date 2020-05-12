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12 травня • оновлено в 17:12
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Одеський кінофестиваль пройде в незвичайному форматі через коронавірус

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Через пандемії коронавірусу 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль вперше відбудеться в онлайн-форматі. Крім того, захід перенесли на інші дати.

У цьому році фестиваль пройде не в липні, як це було зазвичай, а восени - з 25 вересня по 3 жовтня. Про це повідомили організатори фестивалю.

Одеський кінофестиваль пройде в незвичайному форматі через коронавірус

Крім онлайн-частини, в рамках фестивалю в Одесі планують провести традиційний open-air кіноперформанс на Потьомкінських сходах.

"Через пандемію, яка сколихнула весь світ, індустрія івентів змушена швидко ухвалювати важливі рішення щодо запланованих на 2020-й рік заходів. Один за одним переносяться або скасовуються масштабні фестивалі та інші міжнародні кіноподії. Ми адаптовуємось до нових реалій і не хочемо залишати наших глядачів без кіноподії, на яку вони чекають протягом року. Тож у 2020-му Одеський міжнародний кінофестиваль вперше у своїй історії відбудеться в онлайн-форматі ", - зазначила президент Одеського міжнародного кінофестивалю Викторія Тігіпко.

Одеський кінофестиваль пройде в незвичайному форматі через коронавірус

В онлайн-форматі в програмі Одеського міжнародного кінофестивалю традиційно будуть проходити всі програмні та позапрограмні покази, а також пройдуть майстер-класи і прес-конференції.

Одеський кінофестиваль пройде в незвичайному форматі через коронавірус

Як раніше писав OBOZREVATEL, в травні 2020 року українське телебачення порадує глядачів прем'єрами концерту і кількох нових серіалів.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Україна Одеса
Тег
кінофестиваль
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
фильм выдающегося украинского режиссера Сенцова на фестивале будет?
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Кіно

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