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30 січня • оновлено в 11:45
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Нова голова Держкіно "вбила" два фільми про героїчних українців: ЗМІ розкрили подробиці

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29 січня уряд призначив нову голову Державного агентства України з питань кіно. Нею стала Марина Кудерчук. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що під час перебування в дирекції кінотеатру ім. Довженка в Запоріжжі вона була причетна до припинення показів двох фільмів про український визвольний рух.

Зокрема, в серпні 2017 року адміністрація відмовилася демонструвати на День Незалежності фільм "Червоний".

Нова голова Держкіно "вбила" два фільми про героїчних українців: ЗМІ розкрили подробиці
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У вересні 2017 кінотеатр ім. Довженка скасував сеанс стрічки "Таємний щоденник Симона Петлюри" після того, як невідомі облили афіші червоною фарбою й залишили листівки, в яких звинуватили Петлюру в антисемітизмі.

Нова голова Держкіно "вбила" два фільми про героїчних українців: ЗМІ розкрили подробиці

Цензор.нет

"Ми зараз розмовляємо з дистриб'юторами про те, щоб зняти фільм із показу, щоб уникнути якихось ситуацій в залі. Сьогодні мав бути перший показ, заздалегідь квитки не були продані, тому, щоб уникнути псування екрану й обладнання, ми зараз хочемо зняти з показу", – коментувала Кудерчук ситуацію, що склалася.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кудерчук була заступницею голови Запорізької ОДА й координувала питання екології та природних ресурсів. З огляду на її біографію, раніше Кудерчук не мала ніякого стосунку до кінодіяльності.

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Автор
Марія Дідик
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фил филька
фил филька
ну а как еще тупым упорышам сказать что они всех задолбали своим нацизмом?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну и cpaная же страна, у которой такие xepoи - антисемиты и убийцы петлюра и бaндеровец
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