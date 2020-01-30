Нова голова Держкіно "вбила" два фільми про героїчних українців: ЗМІ розкрили подробиці

29 січня уряд призначив нову голову Державного агентства України з питань кіно. Нею стала Марина Кудерчук. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що під час перебування в дирекції кінотеатру ім. Довженка в Запоріжжі вона була причетна до припинення показів двох фільмів про український визвольний рух.

Зокрема, в серпні 2017 року адміністрація відмовилася демонструвати на День Незалежності фільм "Червоний".

У вересні 2017 кінотеатр ім. Довженка скасував сеанс стрічки "Таємний щоденник Симона Петлюри" після того, як невідомі облили афіші червоною фарбою й залишили листівки, в яких звинуватили Петлюру в антисемітизмі.

Цензор.нет

"Ми зараз розмовляємо з дистриб'юторами про те, щоб зняти фільм із показу, щоб уникнути якихось ситуацій в залі. Сьогодні мав бути перший показ, заздалегідь квитки не були продані, тому, щоб уникнути псування екрану й обладнання, ми зараз хочемо зняти з показу", – коментувала Кудерчук ситуацію, що склалася.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кудерчук була заступницею голови Запорізької ОДА й координувала питання екології та природних ресурсів. З огляду на її біографію, раніше Кудерчук не мала ніякого стосунку до кінодіяльності.

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