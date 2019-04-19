"Золота Дзиґа 2019": названо переможців української національної кінопремії

У Києві, 19 квітня, пройшла церемонія вручення національної кінопремії "Золота Дзиґа" у КВУ "Парковий".

На сторінці Української кіноакадемії в Facebook назвали переможців, серед яких головну нагороду отримав фільм "Донбас" режисера Сергія Лозниці (щоб подивитися церемонію нагородження, проскрольте до кінця сторінки).

"Головна номінація Кінопремії – "Найкращий фільм" та її переможець – Сергій Лозниця з фільмом "Донбас"! Нагороду йому вручили Голова Правління Української кіноакадемії, кінокритик Володимир Войтенко та режисер, актор, лауреат Другої Національної кінопремії за найкращий фільм “Кіборги” Ахтем Сеітаблаєв", – ідеться в повідомленні.

Фільм "Донбас" отримав нагороду також у категоріях "Кращий режисер" і "Кращий сценарист". Церемонію нагородження вели актриса і телеведуча Даша Трегубова, а також журналіст і телеведучий Олег Панюта.

Було представлено 20 номінацій, серед яких до традиційних додалися "Краща пісня" і "Кращий монтаж".

Почесну премію отримав кінооператор Юрій Гармаш за внесок у розвиток українського кіно.

Список переможців

Кращий режисер: Сергій Лозниця, "Донбас".

Кращий актор: Олег Москаленко, "Дике поле".

Краща актриса: Ірма Вітовська, " Брама ".

Кращий актор другого плану: Володимир Ямненко, "Дике поле".

Краща актриса другого плану: Віталіна Біблів, "Брама".

Кращий оператор: Сергій Михальчук, "Дике поле ".

Кращий художник-постановник: Владлен Одуденко, "Дике поле ".

Кращий сценарист: Сергій Лозниця, " Донбас ".

Кращий монтаж: Іван Банников, "Коли падають дерева", "Позивний Бандерас", "Вона і війна".

Кращий звук: Сергій Степанський, "Дике поле", "Dzidzio Перший раз ".

Краща музика: Антон Байбаков, "Брама".

Краща пісня: "Моя матінко рідненька", учасниці українського жіночого хору Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні").

Кращі костюми: Марія Керо, "Шляхетні бродяги".

Кращий грим: Катерина Струкова, "Брама".

Кращий короткометражний ігровий фільм: "Mia Donna", Павло Остриков.

Кращий документальний фільм: "Міф", Леонід Кантер, Іван Ясній.

Кращий анімаційний фільм: "Мімікрія", Фрейд М. Вайзер.

Приз глядацьких симпатій: "Dzidzio Перший раз", Михайло Хома і Тарас Дронь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актори з серіалу "Гра престолів" прорекламували кінопремію "Золота дзиґа". Читайте також короткий огляд 5 кращих українських фільмів 2018 року за версією OBOZREVATEL.

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