Зірці ''Не родись красивой'' - 39: як змінилася ''Катя Пушкарьова''

У четвер, 14 березня, актриса Неллі Уварова, зірка серіалу "Не родись красивой" святкує свій 39 день народження.

Прем'єра серіалу, в якому роль Каті Пушкарьової стала для Уварової однією з найуспішніших в її кар'єрі, відбулася у 2005 році. OBOZREVATEL поцікавився, як за 14 років змінилася актриса.

Фото: instagram.com

Серіал "Не родись красивой" в 2000-х зумів прикувати до екранів дорослих і дітей, а також зробити Неллі Уварову однією з найбільш впізнаваних жінок в Росії. Для актриси цей проект став саме тим, що в кіноіндустрії називають проривом.

Примітно, що крім загальної популярності саме серіал "Не родись красивою" завоював високі оцінки кінокритиків як чи не єдина в ті роки успішна російська адаптація зарубіжного ситкому "Поганенька Бетті".

Фото: facebook.com

Завдяки ролі Каті Пушкарьовій актрису помітили впливові режисери та художні керівники театрів. Незабаром актриса отримала безліч інших ролей, в яких проявила себе в зовсім іншому амплуа.

Уварова знялася в мелодрамах на зразок "У колі першому" (2006), "Атлантида" (2007) і "Важкий пісок" (2008). Зіграла в повнометражних картинах "Я залишаюся" (2007), "М + Ж" (2009) і "Колишня дружина" (2012), і тим самим зруйнувала передбачення деяких критиків, які називали її після серіалу "Акторкою однієї ролі".

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Останнім проектом за участю Уварової на сьогоднішній день був комедійний серіал "Адаптація", його прем'єра відбулася в лютому 2017 року.

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