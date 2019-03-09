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"Жінка - друг людини": найбільш пам'ятні цитати і ролі геніального Етуша

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У Росії 9 березня помер легендарний актор театру і кіно Володимир Етуш, який своїми ролями завоював любов декількох поколінь.

OBOZREVATEL зібрав найвідоміші і яскраві його виконання, а також цитати, які запам'яталися багатьом глядачам на пострадянському просторі.

"Иван Васильевич меняет профессию" (1973) – Антон Семенович Шпак

Етуш блискуче зіграв шахрая стоматолога Шпака, який жив біля головного героя. Його персонаж буквально "сипав" фразами, які пізніше стали "крилатими".

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"А мене ж обікрали. Собака з міліцією обіцяла прийти", "Що це ви все: холоп та холоп .. Що це за слово таке", "Я на вас скаргу подам! Колективну", "Боже мій, шо робиться, шо робиться! Даю чесне, благородне слово!"

"Кавказская пленница" (1966) – товариш Саахов

Саахов є одним з ключових персонажів. Етуш став відомий саме завдяки цієї ролі, в якій він намагався дістати красуню Ніну.

"Капелюх знімя!", "Не плутай свою особисту шерсть з державною", "Е-е, ні, поспішати не треба, поспішати не треба. Важливо повернути суспільству повноцінну людину", "Як каже наш чудовий сатирик, Аркадій Райкін, жінка - друг людини".

"12 стульев" (1971) – інженер Брунс

"Мусику, готовий, гусику?", "Ну, Мусику, ти не шкодуєш свого маленького мужика", "Моя дружина теж хвора! У тебе ж легені не в порядку. Але на цій підставі не вимагаємо, щоб продали мені ваш піджак .. . за 30 копійок".

"Пригоди Буратіно" (1975 Г.) – директор лялькового театру Курбаса-Барабас

Карабас-Барабас був одним із найсмішніших персонажів. А його пісню знали напам'ять.

"Це просто свято якесь!", "І до біса, і до диявола, і ніяких п'явок. Я думаю. Є тільки одна таємниця, яку я хотів би дізнатися. На всі інші я чхав".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Етуш помер 9 березня від зупинки серця. Він уже давно хворів. У травні 2018 року Етуша екстрено госпіталізували в Москві.

25 листопада "Бенефіс" за участю 96-річного Етуша був скасований у зв'язку з поганим самопочуттям актора. А вперше після хвороби він з'явився на сцені в грудні 2018 року.

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Особа
Володимир Етуш
Місце
Росія
Тег
кадри з фільму
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Комментарии на сайте не модерированы
Povachnijk Gala
Povachnijk Gala
Який геніальний? Та таких акторів море!Пішли в сраку з цим актором.
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