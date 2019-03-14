Всіма улюблений актор з ''Гаррі Поттера'' опинився в інвалідному візку

Шотландський актор і комік Роббі Колтрейн ось уже кілька років страждає від гострого артрозу.

Як пише Mirror, через безперервні болі в коліні зірка фільмів про Гаррі Поттера опинився прикутим до інвалідного крісла.

Фото: mirror.co.uk

Згідно з інформацією, 68-річний Колтрейн готується до операції – лікарі мають намір відновити суглоб, щоб актор знову отримав можливість ходити самостійно. Прооперують всіма улюбленого "єгеря Хагріда" в США.

Фільмографія Роббі Колтрейна налічує сьогодні десятки ролей. Найбільш відомими серед них є образи Едді "Фитца" Фитцжеральда в британському телевізійному серіалі "Метод Крекера" та Рубеуса Хагріда в серії екранізацій книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.

Фото: mirror.co.uk

З 1999 року Колтрейн одружений на Роні Геммелл. У них є двоє дітей, син Спенсер і дочка Еліс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актторка Емма Уотсон знялася в доволі незвичайному відеоінтерв'ю. У кадрі компанію зірці "Гаррі Поттера" склали кошенята, які раз у раз відволікали її від відповідей.

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