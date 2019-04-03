Всі помруть? Новий похмурий тизер "Гри престолів-8" викликав переполох в мережі

Телеканал HBO викликав ажіотаж у соцмережах, опублікувавши новий тизер заключного сезону фентезі-саги "Гра престолів".

На свіжому відео шанувальники серіалу розглянули порожній і замерзлий Вінтерфелл та безліч кинутих предметів, які належали тим чи іншим героям саги. Користувачі Reddit і Twitter припустили, що їх може чекати сумний кінець з загибеллю головних персонажів.

Фото: hbo.com

Менш ніж за два тижні до прем'єри 8 сезону автори "Гри престолів" не перестають дражнити шанувальників все новими тизерами. Так, лише на початку квітня в YouTube вийшли відразу три нових промо. Останній з них видався досить похмурим.

Крім спорожнілого Вінтерфелла уважні шанувальники розглянули залишені предмети героїв на кшталт золотий руки Джеймі Ланністера, брошка королівського правиці Тіріона Ланністера, "Голку" Арьї Старк, ланцюг Дейенеріс та навіть меч Джона Сноу.

Багато хто сприйняв ці кадри як прямий натяк на загибель головних персонажів. Побоювання шанувальників саги тільки посилилися з виходом нового постера до 8-го сезону. На ньому також зображені головні персонажі, і, судячи з усього, дійсно не живі.

Фото: hbo.com

Чи праві в своїх здогадах шанувальники саги, покаже час. Перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани в США 14 квітня, а буквально через пару днів з'явиться дубляж російською та українською мовами. Раніше НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з "Гри престолів".

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