Мій ранок вчора почався з повідомлення в телеграмі зі словами "мені не дали візу, доброго ранку". Так під загрозою опинилася поїздка однієї людину на конференцію в США. Поїздка дуже важлива, з конкретними цілями і вже призначеними зустрічами. Такий ось добрий ранок.

День продовжився у тому ж ключі. І це був не якийсь особливий день. Просто ризики є у всіх процесах, навіть елементарних, відпрацьованих і з малою кількістю учасників. А чим більше факторів, які можуть вплинути на успішність процесу - тим більше шансів, що десь будуть збої.

Тому, якщо у тебе бізнес, який досяг певних розмірів і не зупиняється в розвитку, збої будуть. Часто. У поставках, у сервісі, у ліфті, що застряг або відімкненій електроенергії по всьому мікрорайону. Не кажучи про глобальні зрушення, на які вплинути шансів ніяких.

У зв'язку з цим потрібно робити дві речі. По-перше: не панікувати і не приймати ситуацію занадто емоційно. Тому, що паніка ще нікому не допомогла, а емоції швидко закінчуються. Вони ще знадобляться для творення. По-друге, потрібно робити висновки, щоб на кожні граблі наступати тільки один раз. Тому для кожної ситуації потрібно знаходити першопричину і її усувати, або створювати системи управління ризиками.

Всі ситуації передбачити неможливо, а бути готовим до всього - цілком.

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