|Кіно
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини

Віталій Пісаренко
Віталій Пісаренко
Генеральний директор Multiplex (СEO Multiplex)Всі статті автора

Урок 3: Все, що може піти не так - йде не так

482Читати матеріал російською

Мій ранок вчора почався з повідомлення в телеграмі зі словами "мені не дали візу, доброго ранку". Так під загрозою опинилася поїздка однієї людину на конференцію в США. Поїздка дуже важлива, з конкретними цілями і вже призначеними зустрічами. Такий ось добрий ранок.

День продовжився у тому ж ключі. І це був не якийсь особливий день. Просто ризики є у всіх процесах, навіть елементарних, відпрацьованих і з малою кількістю учасників. А чим більше факторів, які можуть вплинути на успішність процесу - тим більше шансів, що десь будуть збої.

Тому, якщо у тебе бізнес, який досяг певних розмірів і не зупиняється в розвитку, збої будуть. Часто. У поставках, у сервісі, у ліфті, що застряг або відімкненій електроенергії по всьому мікрорайону. Не кажучи про глобальні зрушення, на які вплинути шансів ніяких.

У зв'язку з цим потрібно робити дві речі. По-перше: не панікувати і не приймати ситуацію занадто емоційно. Тому, що паніка ще нікому не допомогла, а емоції швидко закінчуються. Вони ще знадобляться для творення. По-друге, потрібно робити висновки, щоб на кожні граблі наступати тільки один раз. Тому для кожної ситуації потрібно знаходити першопричину і її усувати, або створювати системи управління ризиками.

Всі ситуації передбачити неможливо, а бути готовим до всього - цілком.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій ПісаренкоВіталій Пісаренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки