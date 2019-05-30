"Виє**ли і кинули": серіал НВО "Чорнобиль" потрапив у гучний скандал із українським письменником

Навколо гучного серіалу "Чорнобиль" американського телеканалу HBO розгорівся гучний скандал. Український драматург Павло Ар'є заявив, що творці серіалу без дозволу автора використовували в четвертій серії монолог його персонажа "баби Прісі" з авторської п'єси "На початку та наприкінці часів".
Так, драматург розповів, що шокований тим, що відбувається, й відчуває себе обкраденим і обдуреним. Крім того, за його словами, він вже звернувся до юристів для того, щоб вирішити конфліктне питання і відстояти свої права, як автора. Про це він написав у Faсebook.
Також Павло Ар'є уточнив, що через "крадіжку" його інтелектуальної власності у нього почалися проблеми зі здоров'ям.
Серіал "Чорнобиль"
Факти
"Я не знаю, як пояснити свій стан... Мене просто ви**али і кинули. І не пишіть тут, будь ласка, за гроші, або про те, що я примазатися вирішив до чужого успіху. Або пишіть... Я не знаю, як зібрати себе, у мене в носі згустки крові, бо тиск був вчора 215..." – написав Ар'є.
Друзі письменника зазначили: зараз Павло перебуває в такому стані, що не може коментувати конфлікт.
"Автор Павло Ар'є сам надасть коментарі, коли буде до цього готовий. Зараз питання перевели в юридичну площину. Давати коментарі ні я, ні хтось із групи підтримки поки не буде і не має права. Всі небайдужі, стежимо за ситуацією", – висловилася подруга Ар'є.
Дивитися серіал "Чорнобиль" онлайн:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Четвертий епізод серіалу "Чорнобиль" вийшов 28 травня під назвою "Щастя всього людства".
Вихід четвертої серії спровокував низку скандалів, зокрема, в Росії розізлилися через правду HBO про Голодомор у "Чорнобилі".
Також картину визнали "фільмом про порятунок шкур, а не душ" та викрили в численних кіноляпах і брехні.
Серіал НВО "Чорнобиль" складається з п'яти епізодів.
Перша серія вийшла 6 травня 2019 року. Далі епізоди виходили щопонеділка.
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