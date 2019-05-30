"Виє**ли і кинули": серіал НВО "Чорнобиль" потрапив у гучний скандал із українським письменником

Навколо гучного серіалу "Чорнобиль" американського телеканалу HBO розгорівся гучний скандал. Український драматург Павло Ар'є заявив, що творці серіалу без дозволу автора використовували в четвертій серії монолог його персонажа "баби Прісі" з авторської п'єси "На початку та наприкінці часів".

Так, драматург розповів, що шокований тим, що відбувається, й відчуває себе обкраденим і обдуреним. Крім того, за його словами, він вже звернувся до юристів для того, щоб вирішити конфліктне питання і відстояти свої права, як автора. Про це він написав у Faсebook.

Також Павло Ар'є уточнив, що через "крадіжку" його інтелектуальної власності у нього почалися проблеми зі здоров'ям.

Серіал "Чорнобиль" Факти

"Я не знаю, як пояснити свій стан... Мене просто ви**али і кинули. І не пишіть тут, будь ласка, за гроші, або про те, що я примазатися вирішив до чужого успіху. Або пишіть... Я не знаю, як зібрати себе, у мене в носі згустки крові, бо тиск був вчора 215..." – написав Ар'є.

Друзі письменника зазначили: зараз Павло перебуває в такому стані, що не може коментувати конфлікт.

"Автор Павло Ар'є сам надасть коментарі, коли буде до цього готовий. Зараз питання перевели в юридичну площину. Давати коментарі ні я, ні хтось із групи підтримки поки не буде і не має права. Всі небайдужі, стежимо за ситуацією", – висловилася подруга Ар'є.

Дивитися серіал "Чорнобиль" онлайн:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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