"В обличчя нам плюнули!" Фінал "Гри престолів" розлютив фанатів

20 травня відбулася прем'єра фінальної серії культового серіалу "Гра Престолів". Багато шанувальників саги залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Вони вважають, що сценаристи недопрацювали і могли зробити краще.

Зазначимо, що на сайті change.org з'явилася петиція з вимогою "перезняти" сезон.

Дейнеріс Таргарієн (кадр з фільму) PlayGround

"Самі так високо підняли планку, так тримати треба було до кінця. А вони що?! У обличчя нам плюнули! Два роки голову ламали, як швидше закінчити! Ой, нам тут нудно з вами стало, нате вам манну кашу з грудочками, щоб з голоду не подохли, а ми побігли космос знімати. Гадство та й годі. Надія на Мартіна"," Раджу не дивитися 6 серію, щоб остаточно не розчаруватися в серіалі!", "Останній сезон явно був зайвим. Навіть діалоги нормально не прописані. Рівень серіалів по НТВ", - пишуть в мережі.

Де дивитися 6 серію

На наступний день після виходу на мові оригіналу з'явиться російська озвучка. Якісний переклад робить студія LostFilm. Український переклад зазвичай виходить на наступний день після прем'єри.

Легально подивитися "Гру престолів" в Україні можна через такі ресурси: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv і Sweet.tv. Ці послуги не порушують авторські права і законодавство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоста серія фінального сезону серіалу "Гра престолів" із російським перекладом з'явилася зі значною затримкою, що викликало ажіотаж у мережі. Детальніше про це читайте за посиланням.

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