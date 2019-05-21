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"В обличчя нам плюнули!" Фінал "Гри престолів" розлютив фанатів

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20 травня відбулася прем'єра фінальної серії культового серіалу "Гра Престолів". Багато шанувальників саги залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Вони вважають, що сценаристи недопрацювали і могли зробити краще.

Зазначимо, що на сайті change.org з'явилася петиція з вимогою "перезняти" сезон.

Дейнеріс Таргарієн (кадр з фільму)

Дейнеріс Таргарієн (кадр з фільму)

PlayGround

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"Самі так високо підняли планку, так тримати треба було до кінця. А вони що?! У обличчя нам плюнули! Два роки голову ламали, як швидше закінчити! Ой, нам тут нудно з вами стало, нате вам манну кашу з грудочками, щоб з голоду не подохли, а ми побігли космос знімати. Гадство та й годі. Надія на Мартіна"," Раджу не дивитися 6 серію, щоб остаточно не розчаруватися в серіалі!", "Останній сезон явно був зайвим. Навіть діалоги нормально не прописані. Рівень серіалів по НТВ", - пишуть в мережі.

"В обличчя нам плюнули!" Фінал "Гри престолів" розлютив фанатів
"В обличчя нам плюнули!" Фінал "Гри престолів" розлютив фанатів
"В обличчя нам плюнули!" Фінал "Гри престолів" розлютив фанатів

Де дивитися 6 серію

На наступний день після виходу на мові оригіналу з'явиться російська озвучка. Якісний переклад робить студія LostFilm. Український переклад зазвичай виходить на наступний день після прем'єри.

Легально подивитися "Гру престолів" в Україні можна через такі ресурси: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv і Sweet.tv. Ці послуги не порушують авторські права і законодавство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоста серія фінального сезону серіалу "Гра престолів" із російським перекладом з'явилася зі значною затримкою, що викликало ажіотаж у мережі. Детальніше про це читайте за посиланням.

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Читайте всі новини по темі "Гра престолів" на сайті "OBOZREVATEL".

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