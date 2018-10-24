Український режисер зніме фільм спільно із Піттом та Аронофскі

Український режисер Мирослав Слабошпицький, чиє ім'я стало відомим за межами країни завдяки картині "Плем'я", зніме фільм "Тигр", продюсерами якого виступлять його колега Даррен Аронофскі ("Реквієм за мрією", "Ной") та Бред Пітт.

Про це Слабошпицький повідомив на особистій сторінці у Facebook, пославшись у своєму пості на новину американського видання Veriety.

Як зазначає джерело, повнометражна стрічка "Тигр" стане екранізацією книги канадського журналіста Джона Вейланта, яка розповідає про амурського тигра-мисливця на людей.

Зазначається, що у 2010 році права на екранізацію книги придбала компанія Focus. Очікувалося, що режисером стрічки стане Даррен Аронофскі, а головну роль у ній зіграє Бред Пітт. Однак пізніше стало відомо, що зніме її український режисер Мирослав Слабошпицький, а компанії Protozoa Даррена Аранофскі та Plan B Бреда Пітта спродюсують стрічку.

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Нагадаємо, фільм Мирослава Слабошпицького "Плем'я" вийшов на екрани у 2014 році і отримав понад 50 нагород на міжнародних фестивалях, зокрема на Тижні критики у Каннах.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, скандально відомий український фільм претендує на престижну премію.