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Українець знявся в популярному американському серіалі і вразив глядачів: фото

6.3т Читати матеріал російською

4 липня американська кіностудія Netflix презентувала третій сезон телесеріалу "Дивні дива". У стрічці знявся 33-річний киянин Алек Утгофф.

Актор зіграв роль російського вченого Олексія Смірнова та вперше з'явився в серіалі в 5 серії 3 сезону.

Українець знявся в популярному американському серіалі і вразив глядачів: фото

Скріншот з відео

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"Дякую всім за теплі слова і підтримку! Я дійсно вражений, що ви насолоджувалися моєю грою і резонували з настроєм. Я намагався відповідати людям, наскільки міг. Я хотів ще раз подякувати за ту енергію, яку ви мені дали через ваші повідомлення", – написав актор на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Thank you everyone for your warm welcome and support !!! I was really touched that you enjoyed our arc and resonated with the character😊 I tried answering as many people as I could😂 As this is quite simply impossible with my responsibilities at home I'd like to thank you for all your kind energy in all the messages I read and in turn I wish you all the happiness and successes in your family , professional and personal lives😀❤️ Enjoy the weekend! Love, Al #love #vibes #Alexi #strangerthings #thanks #instagood #photooftheday #netflix

Публікація від Alec Utgoff (@alec_utgoff)

Українець знявся в популярному американському серіалі і вразив глядачів: фото

Скріншот з відео

Українець знявся в популярному американському серіалі і вразив глядачів: фото

Скріншот з відео

Українець знявся в популярному американському серіалі і вразив глядачів: фото

Скріншот з відео

"Люблю тебе всім серцем", "Це було фантастично! Ви просто нереальний актор, я дуже рада, що ви були в серіалі. Спасибі за все, Олексій Смирнов", "Кращий персонаж", "Без вашого персонажа було б нудно", - пишуть в мережі.

Українець знявся в популярному американському серіалі і вразив глядачів: фото
Українець знявся в популярному американському серіалі і вразив глядачів: фото
Українець знявся в популярному американському серіалі і вразив глядачів: фото
Українець знявся в популярному американському серіалі і вразив глядачів: фото

Утгофф вже встиг зіграти епізодичні ролі в таких фільмах, як "Турист", "Джек Райан: Теорія хаосу", "Мордекай", "Місія нездійсненна 5" та інших.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал через повернення серіалу "Свати" на екрани. Ряд громадських організацій звернулися в Державне агентство з питань кіно з проханням анулювати прокатне посвідчення стрічки.

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Місце
США
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