Українець знявся в популярному американському серіалі і вразив глядачів: фото

4 липня американська кіностудія Netflix презентувала третій сезон телесеріалу "Дивні дива". У стрічці знявся 33-річний киянин Алек Утгофф.

Актор зіграв роль російського вченого Олексія Смірнова та вперше з'явився в серіалі в 5 серії 3 сезону.

Скріншот з відео

"Дякую всім за теплі слова і підтримку! Я дійсно вражений, що ви насолоджувалися моєю грою і резонували з настроєм. Я намагався відповідати людям, наскільки міг. Я хотів ще раз подякувати за ту енергію, яку ви мені дали через ваші повідомлення", – написав актор на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Люблю тебе всім серцем", "Це було фантастично! Ви просто нереальний актор, я дуже рада, що ви були в серіалі. Спасибі за все, Олексій Смирнов", "Кращий персонаж", "Без вашого персонажа було б нудно", - пишуть в мережі.

Утгофф вже встиг зіграти епізодичні ролі в таких фільмах, як "Турист", "Джек Райан: Теорія хаосу", "Мордекай", "Місія нездійсненна 5" та інших.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал через повернення серіалу "Свати" на екрани. Ряд громадських організацій звернулися в Державне агентство з питань кіно з проханням анулювати прокатне посвідчення стрічки.

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