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У новому американському серіалі знайшли Пугачову: як так вийшло

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Кінокомпанія Netflix випустила трейлер серіалу "Матрьошка", головну героїню якого у мережі переплутали з примадонною Аллою Пугачовою.

Відповідний ролик, де розповідається про жінку, яка постійно гине та потрапила в петлю часу, опублікований в YouTube (щоб подивитися відео, проікрольте до кінця сторінки).

Прем'єра восьмисерійної стрічки першого сезону запланована на 1 лютого. За сюжетом молода жінка Надя з Нью-Йорка у виконанні актриси Наташі Ліонн потрапляє в таємничу петлю часу. Вона постійно відправляється на вечірку, в фіналі якої гине. На ранок жінка прокидається в своєму ліжку і знову переживає цей день.

У новому американському серіалі знайшли Пугачову: як так вийшло
Новини
Ворогували багато років: Пугачова засвітилася у дивній компанії

В американському сегменті мережі звинуватили творців в плагіаті, адже подібний сюжет був у легендарного фільму "День бабака". Також в мережі опублікували фотографію Алли Пугачової, на яку головна героїня серіалу дуже схожа.

Серіал

Серіал "Матрьошка"

ew.com

У новому американському серіалі знайшли Пугачову: як так вийшло

Кадр з серіалу / Russian Doll

У новому американському серіалі знайшли Пугачову: як так вийшло
У новому американському серіалі знайшли Пугачову: як так вийшло
У новому американському серіалі знайшли Пугачову: як так вийшло
У новому американському серіалі знайшли Пугачову: як так вийшло
У новому американському серіалі знайшли Пугачову: як так вийшло
У новому американському серіалі знайшли Пугачову: як так вийшло

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова засвітилася в компанії "імператриці" російської естради Ірини Аллегрової, незважаючи на те, що багато років артистки не спілкувалися між собою.

Особа
Алла Пугачова
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