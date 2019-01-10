У новому американському серіалі знайшли Пугачову: як так вийшло

Кінокомпанія Netflix випустила трейлер серіалу "Матрьошка", головну героїню якого у мережі переплутали з примадонною Аллою Пугачовою.

Відповідний ролик, де розповідається про жінку, яка постійно гине та потрапила в петлю часу, опублікований в YouTube (щоб подивитися відео, проікрольте до кінця сторінки).

Прем'єра восьмисерійної стрічки першого сезону запланована на 1 лютого. За сюжетом молода жінка Надя з Нью-Йорка у виконанні актриси Наташі Ліонн потрапляє в таємничу петлю часу. Вона постійно відправляється на вечірку, в фіналі якої гине. На ранок жінка прокидається в своєму ліжку і знову переживає цей день.

В американському сегменті мережі звинуватили творців в плагіаті, адже подібний сюжет був у легендарного фільму "День бабака". Також в мережі опублікували фотографію Алли Пугачової, на яку головна героїня серіалу дуже схожа.

Серіал "Матрьошка" ew.com

Кадр з серіалу / Russian Doll

Опа, на Нетфліксе покажуть День бабака про Пугачову https://t.co/ABZmzBLe9f - 2D (@domitori_grey) 9 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова засвітилася в компанії "імператриці" російської естради Ірини Аллегрової, незважаючи на те, що багато років артистки не спілкувалися між собою.