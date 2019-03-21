У Москві прощаються з легендою радянського кіно

У московському Будинку кіно 21 березня почалося прощання з легендою радянського кіно Марленом Хуцієвим. Режисер помер вранці 19 березня у Боткінській лікарні на 92-му році життя.

Як пише РЕН-ТВ, проводити класика кінематографа в останню путь прийшли близькі, колеги і шанувальники його творчості. Поховають Марлена Хуцієва на Троєкуровському кладовищі.

Причини смерті режисера поки не названі. Відомо лише, що два дні тому Хуцієв був госпіталізований після того, як син знайшов його вдома у непритомному стані. Повідомлялося, що у режисера відкрилася шлунково-кишкова кровотеча.

У 1953-1958 роках Марлен Хуцієв працював у стінах Одеської кіностудії, з 1959 року — на кіностудії імені Горького, з 1965-го — на "Мосфільмі". В цей же час ставив спектаклі в театрі і знімався як актор. З 1978 року керував майстернею режисури художнього кіно у ВДІКу, а з 1987 по 2009 роки — був завідувачем кафедри режисури художнього фільму.

У 1986 році Марлен Хуцієв був удостоєний звання Народного артиста СРСР, у 1993-му став лауреатом Державної премії Російської Федерації. Славу режисерові принесли картини "Два Федора" (1958), "Июльский дождь" (1966), "Был месяц май" (1970), "Весна на Заречной улице" (1956), "Застава Ильича" (1964) та інші.

Як писав раніше OBOZREVATEL, 21 березня у Москві також почався похорон відомої поп-співачки Юлії Началової, яка трагічно померла після боротьби з важкою хворобою 16 березня.

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