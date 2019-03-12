У Москві прощаються з актором Володимиром Етушем

У вівторок, 12 березня, у Москві відбувається церемонія прощання з актором театру і кіно Володимиром Етушем, який помер 9 березня на 97-му році життя.

Громадянська панахида триває на сцені Театру імені Вахтангова, з яким актор співпрацював понад 70 років.

За плечима народного артиста СРСР десятки театральних і кіно-ролей. Найзнаменитіші: Саахов у "Кавказской пленнице", стоматолог Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию".

Новини Стали відомі подробиці останніх місяців життя Етуша

Як писав раніше OBOZREVATEL, у травні 2018 року Етуша екстрено госпіталізували у Москві. Йому стало погано на відпочинку в Італії.

В листопаді "Бенефіс" за участі 96-річного Етуша був скасований у зв'язку з поганим самопочуттям актора. А вперше після хвороби він з'явився на сцені у грудні 2018 року. Володимир Етуш помер минулої суботи. Поховають актора на Новодівочому кладовищі.

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