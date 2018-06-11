У Москві екстрено госпіталізована відома актриса: названа причина

Відома радянська і російська актриса Ніна Русланова екстрено госпіталізована в одну з московських клінік.

72-річну Народну артистку Росії доставили в лікарню з серйозною травмою голови, повідомив Telegram-канал 112.

За попередніми даними, актриса впала у своїй квартирі і отримала сильний забій голови, в зв'язку з чим її були змушені терміново доставити в лікарню.

Ніна Русланова = Кинопланета =

На щастя, відома актриса театру і кіно була вдома не одна, її родичі вчасно викликали медиків. Лікарі поставили діагноз: відкрита рана волосистої частини голови, також є підозра на струс мозку.

Ніна Русланова відома своїми численними ролями в таких культових фільмах, як "Іронія долі, або з Легким паром!", "Собаче серце", "Про що говорять чоловіки", а також у популярних серіалах "Моя прекрасна няня", "Татусеві дочки" та інші.

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