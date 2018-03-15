Табакова поховали в Москві

Відбувся похорон культового радянського і російського актора Олега Табакова, який помер у понеділок, 12 березня, після тривалої боротьби з хворобою.

Народний артист СРСР Олег Табаков був похований на Новодівичому кладовищі. Його могила розташована поруч із такими артистами, як Леонід Бронєвой і Володимир Зельдін, пише Life.Ru.

Попрощатися з актором прийшли сотні людей: колеги по театральній сцені і кіно, рідні і друзі, а також сотні шанувальників його творчості. Також на похорон прийшов президент Росії Володимир Путін.

Похорон Олега Табакова РІА Новини

Похорон Олега Табакова РІА Новини

Зазначимо, прощальна церемонія проходила в МХТ імені Чехова, яким він керував останні 18 років. Після того, як всі присутні попрощалися із Табаковим, траурна процесія попрямувала на кладовище.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні похорону Табакова виник релігійний скандал: активісти організації "Божа воля" виступили проти відспівування актора в храмі, оскільки вважають його "богохульником".