"Сувенір з Одеси": чим заінтригувала 2 серія

У вівторок, 20 березня, на телеканалі "1+1" вийшла друга серія історичного серіалу "Сувенір з Одеси".

У ній глядачів перенесли в далекий 1916 рік. Про те, чим заінтригувала глядачів нова серія, розповість "Обозреватель".

У центрі сюжету другої серії - Єлизавета Вольська, Василь Тищенко та Матвій Грач. Вони -молоді одесити, чиї шляхи перетинаються на кордонах закону, любові та війни. Кожному по-різному доводиться виживати у важкі часи.

А тим часом поліція намагається зловити генерала Котовського. У серії глядачі познайомляться також з братами Гофманами. Вони намагаються з фармазонщиків стати справжніми бандитами.

Подивитися серію повністю можна тут:

Як повідомляв "Обозреватель", перша серія "Сувеніри з Одеси" підкорила глядачів.